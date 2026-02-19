Woullah Nederland is al geislamiseerd! Opinie Vandaag • leestijd 4 minuten • 390 keer bekeken • Bewaren

Het moest een halfjaar duren voordat mijn stuk ‘ Laat de islamisering maar beginnen’ onder de ogen kwam van woeste rechtse twitteraars! Volgens diverse boze mensen, vooral zij met vlaggetjes en lintjes in hun naam, ben ik levensgevaarlijk en moet ik gedeporteerd worden en suggesties over touwen en nekken. Ik ben de vijfde colonne, zoals Wierd Duk ooit zelf tegen mij zei toen hij mij zichtbaar nerveus kwam ontmoeten in Osdorp bij een Turks restaurant aan de Sloterplas.

In mijn verdediging, dat was in de tijd dat ik hem nog gematigd vond en geloofde in het aangaan van verbinding, alsof ik een publiek wifi-netwerk was. Sindsdien is Duk in mijn ogen flink geradicaliseerd. Zijn bijdragen bij Onderbuik van de Dag lijken een persoonlijke therapiesessie waarin de Sharia telkens opnieuw op de stoep staat. En het blijft niet bij hem. Jort Kelder waarschuwt eveneens voor de islamisering van Nederland, met hoogleraren aan tafel die hem zelden corrigeren. Misschien zou hij eens prof. dr. Stefan Paas moeten uitnodigen, hoogleraar, intellectueel en zelfverklaard conservatief christen, die inhoudelijk wel weet waar hij over spreekt en recent op LinkedIn een noodzakelijke correctie plaatste over dit onderwerp.

Ik dank de woeste twitteraars (ik zal dat ene lettertje nooit gebruiken) voor de hernieuwde aandacht voor het stuk. Want nu kan ik een deel twee toevoegen aan mijn betoog van de islamisering van Nederland. Nu komt het slechte nieuws: Beste Duk, Kelder en andere luide jongetjes op de tv en radio: Nederland is al geïslamiseerd. Als je wil de-islamiseren moet je ook aantal fundamenten in onze samenleving wegdoen die we te danken hebben aan de islamisering van Europa.

De Nederlandse grondwet

Wie denkt dat ons rechtssysteem een puur inheemse uitvinding is, vergist zich. Onze Grondwet vindt haar basis in de Code Napoléon. Napoleon stelde deze samen na zijn expeditie naar Egypte, waar hij kennismaakte met islamitische rechtstradities. Dat hij onder de indruk was van de juridische structuur van de Sharia wordt in historische studies regelmatig besproken. Wie meer wil lezen kan bijvoorbeeld terecht bij Biography of the Prophet Muhammad van Karen Armstrong. Zij beschrijft hoe islamitische wetgeving in haar tijd een geavanceerd juridisch systeem was dat zelfs Europese machthebbers fascineerde.

En dan nog dit. Het is Sharia of islamitische wetgeving. Niet shariawetgeving. Dat is dubbelop. Net zoals Sahara letterlijk woestijn betekent in het Arabisch. Wie het over de Saharawoestijn heeft, zegt dus feitelijk woestijnwoestijn.

Oh oeps. Zie je wat hier gebeurt? De zogenaamde islamisering zit ook al verweven in de Nederlandse taal.

Je telt in het Arabisch en rekent dankzij moslims

Zie je die nul op je scherm? Dankzij de islamitische wereld is dat cijfer in Europa wijdverspreid geraakt. Zelfs het woord “cijfer” komt via het Arabisch van het woord sifr, dat leeg of nul betekent. Het concept nul, als rekenkundige plaatsaanduiding, bestond in Europa niet in de vorm die wij nu gebruiken. Probeer maar eens complexe berekeningen te maken met Romeinse cijfers. Het is praktisch onwerkbaar. Het tientallig stelsel met nul werd ontwikkeld in India en via handelsroutes overgenomen door geleerden in de islamitische wereld. Een van hen was de wiskundige Al Khwarizmi, een Perzische wiskundige uit Baghdad naar wie algoritme is vernoemd. En kom niet opdraven met Fibonaci! Hij leerde het Arabisch reken- en telsysteem in Béjaïa (Algerije). Daarom spreekt men in het Westen van Arabische cijfers. Niet omdat Arabieren ze hebben uitgevonden of dat claimen, maar omdat Europeanen ze via de Arabischtalige wereld leerde kennen. En zonder diezelfde Arabieren hadden we nu niets nog over van Griekse filosofen!

Is het je opgevallen dat het Nederlands een van de weinige talen is die omgekeerd telt? Dat wij acht en dertig zeggen in plaats van dertig en acht? Dat komt ook uit het Arabisch! En in het Arabisch tellen we ook omgekeerd. Omdat je in het Arabisch van rechts naar links leest, lees je eerst de eenheid en daarna het tiental. Je zou kunnen stellen dat Nederlanders als een van de weinigen de originele telmethode hanteren sinds de introductie van de Arabische cijfers.

En terwijl in Europa Galileo werd vervolgd vanwege zijn ideeën over de kosmos, waren geleerden in Bagdad, Córdoba (toen een Islamitisch rijk), Isfahan en Delhi al eeuwen bezig met geavanceerde sterrenkunde. Het berekenen van gebedstijden, de richting van Mekka en maankalenders vereiste nauwkeurige observaties en wiskundige modellen. Dat de aarde rond was, was geen discussie in de islamitische wereld.

Ik heet Ibn Battuta!

Ik kan nog moeiteloos doorgaan met het betoog over hoe Europa al op natuurlijke wijze is geïslamiseerd. Maar ik moet ook een beetje je eigen nieuwsgierigheid prikkelen om zelf op ontdekking te gaan, alsof je Ibn Battuta heet.

Waar het mij om gaat, is dat de obsessie met het zogenaamde gevaar van de islamisering van Nederland eigenlijk gewoon een aparte ICD-code behoeft. Maak je geen zorgen om moslims, islam, de vrouw met een hoofddoek, of mij, of de man die in zijn djellaba op vrijdag naar de moskee gaat. Maak je zorgen om het feit dat we in dit land mogelijk tot aan onze dood moeten doorwerken en dat, terwijl ons lichaam en onze geest langzamerhand afbreken voor het grootkapitaal, je mag zeggen dat dr. Charifa Zemouri met haar islamiseringsprogramma je leven heeft verzuurd en doodeng vindt. Misschien heb je tegen die tijd met een beetje geluk een moslimbuur die naar je zal omkijken, omdat een goede buur beter is dan een verre vriend, een gezegde dat ook bij moslims leeft.

Ramadan Kareem!

