Laat de islamisering maar beginnen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 1009 keer bekeken • bewaren

Charifa Zemouri Wetenschapper infectieziekten en volksgezondheid

Ik heb al een tijdje een guilty pleasure ontwikkeld die absoluut niet strookt met mijn progressieve, linkse waarden. Ik kijk en luister naar Vandaag Inside, de Jortcast, WNL en Nieuws van de Dag. Het is een genot om te luisteren naar de woordendiarree die daar gedeeld wordt op basis van hallucinaties en eigen beeldvorming in plaats van de realiteit, waar de meesten zich toch liever niet in begeven. Zo vroeg Jort Kelder zich in zijn podcast De Jortcast bijvoorbeeld af of Marokkanen eigenlijk wel met Nederlanders trouwen. En bij Nieuws van de Dag gaan ze, onder begeleiding van de nieuwe roddeltante van het land, Thomas van Groningen, helemaal los over de islamisering van Nederland. Hele drama’s over vrouwen met hoofddoeken en bedekt op het strand, want “wij willu tietu sien!’.

Het is fascinerend hoe in deze rechtse programma’s de islamisering van Nederland en de zogenaamde mislukte migratie in één adem worden genoemd. Maar als je, net als ik, onderdeel bent van de multiculturele samenleving én de triple burden bent van dit land (vrouw, moslim, Marokkaan), dan kom je tot één conclusie: ik wil dat Nederland islamiseert!

Wanneer Nederland islamiseert, krijgen we eindelijk een gecontroleerde huizenmarkt. Geen monsterwinsten meer voor grote bedrijven die onze boodschappen en inflatie tot de hoogste in Europa maken. We worden niet langer uitgekleed door rentes, foute banken en gokken wordt per direct verboden, wat de samenleving veel ellende zou besparen. Als Nederland islamiseert, gaan we ook consuminderen. We hebben minder materiële spullen nodig, maar ook minder voedsel. De profeet Mohammed (vrede zij met hem) stelde al dat je maag voor een derde uit voedsel moet bestaan, een derde uit water en een derde uit lucht.

Islamisering betekent ook dat zakaat verplicht wordt: iedereen met meer dan €5094 aan vermogen betaalt 2,5% geoormerkte aalmoesbelasting. Zorg voor dier en natuur wordt een religieuze plicht; zelfs het schoonvegen van je straat en het verwijderen van gevaarlijke objecten geldt als een goede daad, voor je ziel en in de ogen van God. Dankzij islamisering worden bejaardentehuizen overbodig: wij zorgen immers voor onze ouderen, zoals zij voor ons hebben gezorgd toen we klein waren (Koran 17:24).

Een ander groot voordeel is dat veel moslims in Nederland dan zelf ook weer terugkeren naar het pad van de islam, en wegblijven van criminaliteit en zedendelicten. Ze gaan beter voor zichzelf en hun omgeving zorgen. Islamisering zorgt er bovendien voor dat femicide, zedendelicten en het misbruik van kinderen en dieren zwaarder worden bestraft, in plaats van straffen die korter duren dan een gemiddelde kabinetsperiode in de afgelopen tien jaar.

Maar waar islamisering misschien nog wel het meest voor zal zorgen in dit land, is hygiëne. In plaats van miljoenen te pompen in handhygiënecampagnes, wordt het een vast onderdeel van het wasritueel. Iedereen wast minimaal vijf keer per dag zijn geslachtsdelen en billen na het poepen met water. Standaard bidets bij nieuwbouwwoningen. Geen paniekaanvallen meer over wc-papier, want water is simpelweg beter. Neem dit maar op in je pandemic preparedness plannen!

Ik wil ook dat de politiek islamiseert, net als de campagnes. Liegen is haram. Fake news wordt beter gemonitord en verwijderd. Politici komen op lijsten op basis van hun merites, en tonen zich van hun beste kant, in plaats van OnlyFans-achtige content op Instagram te posten, zoals bij de nummer 8 van D66.

De islamisering is overigens al begonnen. Inshallah en salaam zijn al opgenomen in het Nederlandse vocabulaire, ‘hoi’ voldoet blijkbaar niet, terwijl een groet als ‘vrede’ gewoon fijner voelt. Anita van de seniorenwoning aan de Tussen Meer is maar wat blij met de halalslager aan de overkant, waar ze haar gehakt en kromme komkommers voor een eerlijke prijs haalt, komkommers die Albert Heijn te min vindt voor haar schappen. Mijn vriendin uit Minsk zegt alleen nog mashallah als ze iets mooi vindt, en als ze twijfelt over wat ze morgen gaat doen, sluit ze af met inshallah. Terwijl ze als Russisch-orthodoxe vrouw de Heilge Olga om haar nek draagt, de Javastraat als thuis voelt en trots onderdeel uitmaakt van multicultureel Nederland.

De enige mensen die de islamisering vrezen, zijn de hypergeïsoleerden die met angst in hun bubbel leven en stiekem foto's nemen van moslimvrouwen om die vervolgens op X te pleuren voor clout. Voor hen is islamisering niets meer dan de projectie van hun eigen demonen. De fixatie is pathologisch en eigenlijk ook best grappig. Je zou bijna zeggen dat zij al geïslamiseerd zijn. Want eerlijk? Veel rechtse ‘opiniemakers’ zijn meer met de islam bezig dan de gemiddelde imam in een lokale moskee.