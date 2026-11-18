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Wopke Hoekstra pampert industrie, klimaatverwoesters krijgen 11 miljard euro cadeau om door te gaan met CO2-uitstoot Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 251 keer bekeken • Bewaren

Om bedrijven ertoe aan te zetten minder broeikasgassen uit te stoten, kent de Europese Unie al ruim twintig jaar een handelssysteem ( ETS ) waar bedrijven rechten kunnen verhandelen om CO2 uit te stoten. Door elk jaar minder emissierechten beschikbaar te stellen, wordt de uitstoot duurder en de prikkel om duurzamer te opereren groter.

In de elektriciteitssector blijkt het Europees Emissiehandelssysteem goed te werken. Industriële bedrijven daarentegen krijgen gratis uitstootrechten, en verduurzamen niet of nauwelijks.

Het plan is om die gratis rechten langzaam af te bouwen, maar daartegen is de industrie in opstand gekomen. Door de oorlogen in Oekraïne en Iran is de energie al zo duur en dan zouden de industriële bedrijven daar bovenop ook nog moeten betalen voor CO2-uitstoot, klagen zij.

Eurocommissaris Wopke Hoekstra, verantwoordelijk voor klimaat en het ETS, schiet de industrie daarom nu te hulp, bericht WattIsDuurzaam .

“De roep om de Europese industrie te redden is sterk, maar omdat Europa het grootste deel van alle aardgas, olie en kolen moet importeren, kan de EU de industrie niet helpen aan goedkopere energie. Wat de EU wel kan, is extra emissierechten gratis weggeven. In de periode 2026-2030 mogen Europese fabrieken daarom 121 miljoen ton CO2 wegpuffen, zonder dat zij daarvoor als vervuiler iets voor moeten betalen.”

Volgens de huidige koers kost het recht om 121 miljoen ton CO2 uit te stoten 11 miljard euro, weet WattIsDuurzaam. Alsof de Tata’s van deze wereld nog niet genoeg subsidie krijgen .