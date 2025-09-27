Wooncrisis leidt tot minder seks

Jongeren hebben nu minder seks dan eerdere generaties omdat ze door de wooncrisis fors minder privacy hebben. Dat schrijft The Guardian . Ook de Britten kampen met een ernstig tekort aan betaalbare huizen. De rechtse regering heeft in de jaren '80 en '90 sociale huurwoningen massaal verkocht omdat huiseigenaren vaker conservatief stemmen dan huurders. Die strategie is later overgenomen door de VVD waardoor Nederland nu ook met een wooncrisis kampt.

Jongeren blijven langer bij hun ouders wonen en hebben daardoor minder gelegenheid zich over te geven aan de lichamelijke liefde. De krant haalt een enquête aan onder onder volwassenen waaruit blijkt dat 40 procent van de 18-24 jarigen nog bij hun ouders wonen en een fors deel van hen, ook 40 procent, stelt dat die situatie hun seksleven negatief beïnvloedt. 22 procent verklaart dat ze hun toevlucht hebben moeten zoeken tot openbare toiletten om de liefde te bedrijven, 18 procent week uit naar een auto. Ook het masturberen neemt af omdat zelfs daarvoor te weinig privacy beschikbaar is.