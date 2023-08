Wooncrisis: jong gemeenteraadslid gedwongen te verhuizen, moet zetel opgeven Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 330 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Michiel Verbeek

De wooncrisis neemt zulke grote vormen aan dat nu politici persoonlijk getroffen worden. De lokale nieuwssite Valkenswaard24 meldt:

Aafje Roks (24), lid van de raadsfractie van VOTE in Valkenswaard, is genoodzaakt te stoppen als gemeenteraadslid. Ze verhuist uit Valkenswaard, omdat ze hier geen woning kan vinden. Over de reden van haar vertrek, vertelt zij: “Na een lange zoektocht hebben mijn vriend en ik helaas geen geschikte woonruimte kunnen vinden in Valkenswaard. Buiten onze gemeentegrens deed zich die mogelijkheid wél voor. Per 1 september 2023 ben ik helaas geen inwoner meer van Valkenswaard, waardoor ik het werk als raadslid niet meer kan uitvoeren.”

Roks is lid van de nieuwe partij VOTE (Valkenswaard: Onze Toekomst Één) die bij de verkiezingen 4 zetels bemachtigde en een wethouder in het college, heeft de wooncrisis als speerpunt. "aar verhuizing is helaas een tekenend voorbeeld van het tekort aan betaalbare starterswoningen in onze gemeente," zegt de fractievoorzitter in een reactie.

Roks woonde door de wooncrisis nog steeds bij haar ouders thuis en slaagde er niet in een huurwoning te vinden in haar eigen gemeente, verklaart ze tegenover Omroep Brabant.

"Ik sta al 6 jaar ingeschreven bij de woningbouwvereniging zonder resultaat. Sinds een kleine 5 maanden zoek ik ook op huizensite Funda buiten de gemeentegrenzen. Nu heb ik eindelijk beet, maar wel in Eindhoven. Vanaf vrijdag sta ik daar ingeschreven en de regels schrijven dan voor dat ik niet langer in Valkenswaard in de gemeenteraad kan zitten."

Ze hoopt op den duur terug te kunnen keren naar haar gemeente en heeft geen interesse om in Eindhoven de politiek in te gaan.