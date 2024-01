Woningnood niet veroorzaakt door vluchtelingen maar door VVD Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 473 keer bekeken • bewaren

De woningnood wordt niet veroorzaakt door vluchtelingen, maar is het gevolg van jarenlang wanbeleid van opeenvolgende kabinetten-Rutte en -Balkenende. In 2021 werd bijvoorbeeld maar 6 procent van alle vrijgekomen corporatiewoningen toegewezen aan huishoudens met statushouders, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

“Van de vrijgekomen corporatiewoningen werd 3 procent (bijna 5 duizend woningen) toegewezen aan statushouders die ofwel in 2021 een verblijfsvergunning kregen, ofwel met een eerder verkregen verblijfsvergunning aan het begin van dat jaar in een opvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) woonden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de eerste huisvesting van statushouders. Daarnaast werd 3 procent van de corporatiewoningen toegewezen aan statushouders die al langer dan een jaar een verblijfsvergunning hadden en niet meer in een COA-opvanglocatie woonden.”

Tijdens de verkiezingscampagne was de wooncrisis een van de grote thema’s. Dilan Yeşilgöz, tussenpaus bij de partij die hoofdverantwoordelijk is voor de woningnood, zei de crisis te willen oplossen door vooruit te kijken, terwijl Geert Wilders riep dat het probleem door immigratie werd veroorzaakt.

Rond 2000 was er in Nederland nauwelijks woningnood. Het tekort bedroeg 1,4 procent, oftewel minder dan 100.000 woningen, schreef Follow The Money vorige week. Inmiddels zijn er 437.000 woningen te weinig. Met name na 2014 ging het mis, onder meer door het sluiten van verzorgingstehuizen en de invoering van de verhuurdersheffing.

De verhuurdersheffing zorgt ervoor dat er veel minder betaalbare woningen worden gebouwd. Follow The Money: “Die belastingmaatregel kwam uit de koker van Stef Blok (VVD), minister voor Wonen in het kabinet-Rutte II (2012-2017), en gold voor iedere eigenaar van meer dan vijftig huurwoningen in het sociale-huursegment. Daardoor moesten corporaties jaarlijks samen zo’n 1,5 miljard euro afdragen. Het leidde ertoe dat ze de huren verhoogden, bezit verkochten en bouwplannen afbliezen. Direct na de aankondiging van de heffing, in 2013, werd elk project dat nog kon worden gestopt onmiddellijk beëindigd.”