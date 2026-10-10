Wonen is een recht, geen privilege Opinie Vandaag • leestijd 6 minuten • 162 keer bekeken • Bewaren

Zaare Molenaar Student Internationaal en Europees recht, actief voor PRO, Dolle Mina Persoon volgen

Een dak boven je hoofd is een fundamentele voorwaarde voor een menswaardig bestaan. Toch wordt het voor steeds meer mensen in Nederland moeilijk om een betaalbare woning te vinden. Terwijl de huren stijgen en koopwoningen voor veel starters onbereikbaar blijven, rijst een fundamentele vraag: in hoeverre maakt Nederland het recht op huisvesting waar?

Wonen als fundament van Menselijke waardigheid

Een woning is veel meer dan een dak boven je hoofd. Het is de plek waar mensen veiligheid ervaren en hun toekomst vormgeven. Zonder stabiele huisvesting wordt het moeilijk om te studeren, te werken, voor de eigen gezondheid te zorgen en zelfstandig deel te nemen aan de samenleving.

Daarom moet wonen niet worden gezien als een product dat wordt verdeeld op basis van vraag en aanbod. Het raakt rechtstreeks aan menselijke waardigheid, bestaanszekerheid, privacy en gelijke kansen.

Het recht op adequate huisvesting is verankerd in internationale mensenrechten. Artikel 11 van het Internationale verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten erkent het recht op behoorlijke levensstandaard, waaronder adequate huisvesting. Ook artikel 22, tweede lid van de Nederlandse Grondwet bepaalt dat de overheid de bevordering van voldoende woongelegenheid als taak heeft.

Dit betekent dat de overheid verantwoordelijk is voor het bevorderen van omstandigheden waarin mensen toegang krijgen tot passende huisvesting. Daarbij gaat het niet alleen om aantal woningen, maar ook betaalbaarheid, kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid.

De kern van de woningcrisis is daarom niet uitsluitend dat er te weinig woningen zijn. Ook de betaalbaarheid en de verdeling van beschikbare woningen spelen een belangrijke rol.

Het probleem is dat een groeiende groep mensen moeite heeft om een woning te vinden die bij hun financiële mogelijkheden en persoonlijke omstandigheden past.

Bijna € 1.900 huur per maand: voor wie is dit nog betaalbaar?

Volgens de huurmonitor van Pararius bedroeg de gemiddelde maandhuur van nieuw aangeboden vrijesectorwoningen in het derde kwartaal van 2026 € 1.914. Dat is € 22.968 per jaar, exclusief bijkomende woonlasten.

Veel verhuurders hanteren een inkomenseis van ongeveer drie keer de maandhuur. Bij € 1.914 huur betekent dit circa € 5.742 bruto per maand. Dit is een veelgebruikte richtlijn, maar geen wettelijke algemene eis.

Voor alleenstaanden, starters en mensen met een laag of middeninkomen vormt dit een hoge drempel. De genoemde huurprijs geldt bovendien alleen voor nieuw aangeboden vrijesectorwoningen en is niet representatief voor alle huurwoningen in Nederland.

Ook de huurontwikkeling speelt een rol. Volgens het CBS lagen de huren in juli 2026 gemiddeld 4,4 procent hoger dan een jaar eerder; in de vrije sector was dit 4,5 procent.

Hoge woonlasten laten minder ruimte over om te sparen voor andere uitgaven of een koopwoning. Zo ontstaat een vicieuze cirkel: hoge huren kunnen het opbouwen van spaargeld bemoeilijken terwijl een gebrek aan spaargeld de aankoop van een woning moeilijker maakt. Wonen wordt daarmee niet alleen een kwestie van schaarste, maar kan ook bestaande financiële ongelijkheid versterken.

Het diepere probleem: een woningmarkt die ongelijkheid versterkt

De woningcrisis draait niet alleen om hoge prijzen, maar ook om structurele problemen die bestaande ongelijkheid kunnen versterken.

Ongelijke kansen op de woningmarkt

Mensen met een hoog inkomen of vermogen hebben doorgaans meer mogelijkheden om een woning te vinden. Wie geen financiële steun krijgt, moet zelf de benodigde middelen opbouwen. Hierdoor kan de woononzekerheid bestaande ongelijkheid versterken en kunnen woonkansen mede afhankelijk worden van iemands financiële achtergrond.

Jongeren en zelfstandigheid

Volgens het CBS woonde op 1 januari 2025 21,8% van de jongvolwassenen tussen 25 en 30 jaar bij hun ouder(s). Thuiswonen is niet altijd problematisch, maar wanneer betaalbare alternatieven ontbreken, kan dit zelfstandigheid, gezinsvorming en carrièremogelijkheden beperken.

Dak- en thuisloosheid

De ETHOS-telling van Kansfonds en Hogeschool Utrecht over 2023-2025 laat zien dat 33% van de getelde dak- en thuislozen vrouw was, 15% kind en 20% procent jongvolwassenen tussen de 18 en 27 jaar. Dertig procent verbleef noodgedwongen bij familie of vrienden. Deze cijfers betreffen de deelnemende regio’s en vormen geen volledige landelijke telling.

Mensenrechten en bestuursrecht

Hier komen mensenrechten en bestuursrecht samen. Mensenrechten geven richting aan de verantwoordelijkheden van de overheid, terwijl het bestuursrecht regels stelt aan het uitoefeningen van overheidsbevoegdheden en besluitvormingen door bestuursorganen.

Waarom de overheid niet uitsluitend op de markt kan vertrouwen

De woningmarkt heeft een economische functie, maar huisvesting heeft daarnaast een fundamentele sociale betekenis. Wanneer het aanbod achterblijft bij de vraag, kunnen prijzen oplopen en kunnen mensen met beperkte financiële middelen worden uitgesloten.

Daarom is het onvoldoende om woningcrisis uitsluitend als een kwestie van individuele keuzes of marktwerking te beschouwen. Ook factoren zoals bouwkosten, beschikbare bouwgrond, vergunningsverlening en de samenstelling van het woningaanbod spelen een rol.

Ook de VN-Speciaal Rapporteur voor het recht op adequate huisvesting heeft kritiek geuit op de manier waarop Nederland met de woningcrisis omgaat. In de Nederlandse kabinetsreactie van 31 mei 2024 wordt ingegaan op de zorgen over het vertrouwen op oplossend vermogen van de markt en de noodzaak om de beschikbaarheid van betaalbare en goede huisvesting te verbeteren.

De kritiek van de VN-Speciaal Rapporteur moet worden onderscheiden van het standpunt van het Nederlandse kabinet. De kern van die kritiek is echter relevant: als wonen een fundamentele voorwaarde is voor een menswaardig bestaan, moet beleid niet alleen rekening houden met economische efficiëntie, maar ook met de gevolgen voor mensen die niet zelfstandig toegang krijgen tot de woningmarkt.

Dat vraagt om een overheid die haar verantwoordelijkheid neemt, zonder te suggereren dat zij alle woningproblemen kan oplossen.

Wat moet er veranderen?

Een effectieve aanpak vraagt om samenhangend beleid dat niet alleen de symptomen, maar ook de structurele woononzekerheid aanpakt.

Ten eerste: meer passende en betaalbare woningen

Het bouwen van woningen moet worden versneld, met aandacht voor sociale huur, betaalbare middenhuurwoningen en woningen voor starters. Daarbij moeten ook de locatie, kwaliteit, toegankelijkheid en behoeften van verschillende huishoudens worden meegewogen.

Ten tweede: betaalbaarheid centraal stellen

Het is belangrijk dat mensen toegang hebben tot woningen waarvan de woonlasten in redelijke verhouding staan tot hun financiële mogelijkheden. Huurregulering kan daarbij een rol spelen, maar moet worden gecombineerd met voldoende aanbod. Daarnaast moet ook worden onderzocht hoe regulering de beschikbaarheid van huurwoningen en de bereidheid om te investeren kan beïnvloeden.

Ten derde: dak- en thuisloosheid voorkomen

Vroegtijdige hulp bij huurachterstanden, toegankelijke opvang en begeleiding naar zelfstandige huisvesting kunnen voorkomen dat mensen hun woonplek verliezen. Voor kinderen en jongeren is een stabiele woonomgeving extra belangrijk.

Ten vierde: gelijke toegang en rechtsbescherming waarborgen

De overheid moet bij woonbeleid rekening houden met mensenrechten, gelijke behandeling en de gevolgen voor kwetsbare groepen. Burgers moeten bovendien toegang hebben tot duidelijke informatie over woningtoewijzing en de beschikbare rechtsmiddelen wanneer zij menen dat een besluit onrechtmatig is.

Ten vijfde: beleid toetsen op gevolgen van bestaanszekerheid

Het is niet voldoende om alleen te kijken naar het aantal gebouwde woningen. Ook de vraag of die woningen daadwerkelijk betaalbaar zijn moet centraal staan.

Geen enkele maatregel kan de woningcrisis in korte tijd volledig oplossen. Dat ontslaat de overheid echter niet van haar verantwoordelijkheid om doelgericht en zorgvuldig te handelen.

Wonen is een voorwaarde om volwaardig mee te doen

De Nederlandse woningcrisis stelt uiteindelijk een fundamentele vraag over de samenleving die we willen zijn. Willen we een samenleving waarin zelfstandigheid en veiligheid steeds sterker afhangen van inkomen en vermogen? Of willen we een samenleving waarin mensen daadwerkelijk perspectief hebben op huisvesting, ook wanneer zij niet over financiële middelen of vermogend netwerk beschikken?

Een woning raakt aan veel meer dan de plek waar iemand slaapt. Het vormt een basis voor gezondheid, onderwijs, werk, privacy en maatschappelijke participatie. Wanneer mensen geen stabiele woonplek hebben, komen ook andere mogelijkheden en rechten onder druk te staan. Wie voortdurend onzeker is over de woonplek van morgen, heeft minder ruimte om een toekomst op te bouwen.

Daarom moet het recht op wonen meer zijn dan een beginsel in een verdrag of een opdracht in de Grondwet. Het moet zichtbaar worden in de keuzes die de overheid maakt, de woningen die beschikbaar komen en de bescherming die mensen ervaren wanneer zij dreigen buiten de boot te vallen.

Wonen mag geen privilege zijn dat uitsluitend bereikbaar is voor mensen met voldoende geld. Het is een fundamentele voorwaarde voor menselijke waardigheid, zelfstandigheid en gelijke kansen. Een rechtsstaat die deze waarden serieus neemt, moet niet alleen erkennen dat wonen een recht is, maar ook blijven werken aan de omstandigheden waaronder dit recht in de praktijk kan worden verwezenlijkt.

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