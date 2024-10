Woede over oude mannen die jonge vrouwen hun vrijheid afpakken, eerste vrouw in VS overleden

"Waarom zou iemand anders dan de vrouw zelf de macht hebben om te bepalen wat ze met haar lichaam doet? Het fundamentele recht van een vrouw op individuele vrijheid (...) geeft haar de bevoegdheid om haar zwangerschap te beëindigen als ze dat wenst." Dat schrijft Melania Trump in haar autobiografie die volgende week verschijnt . Het oud-fotomodel en voormalige 'first lady' gaat daarmee in tegen de politiek van haar man die tussen 2016 en 2020 president van de VS was en het mogelijk maakte dat het recht op abortus werd geschrapt. "Het beperken van het recht van een vrouw om te kiezen voor het beëindigen van een ongewenste zwangerschap is hetzelfde als het ontkennen van de controle over haar eigen lichaam. Ik ben hier al mijn hele volwassen leven van overtuigd."

Tegen de wens van een meerderheid van de Amerikanen in is als gevolg van Trump inmiddels abortus geen recht meer in minstens 20 staten. De Republikeinse kandidaat krabbelt in deze campagne wat terug, nu het kwaad al geschied is, en zegt tegen een federaal verbod te zijn.

"Dat een buitenlands staatshoofd zo'n verklaring doet over democratische besluitvorming in ons land is absoluut onaanvaardbaar", zei premier De Croo tijdens het vragenuurtje in de Kamer. "Wij hebben geen lessen te krijgen over hoe onze parlementsleden democratisch wetten goedkeuren. De tijd dat de kerk in ons land de wet dicteerde, ligt gelukkig lang achter ons." (...) Hij geeft ook sneer naar de kerk zelf, die niet altijd even snel is gebleken als het gaat over seksueel misbruik door geestelijken. "Als er ergens verontwaardiging over moet zijn, is het tegenover zij die bijvoorbeeld feiten van seksuele intimidatie hebben laten plaatsvinden, of tegenover zij die niet zijn opgetreden op het moment dat men had moeten optreden."