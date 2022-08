Wist John de Mol meer dan hij aan BOOS vertelde?

In de geruchtmakende uitzending van BOOS over de misstanden bij The Voice verklaarde John de Mol eerder dit jaar dat hij op de hoogte was van een geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag door Jeroen Rietbergen. Na de uitzending meldden zich diverse vrouwen die ook aan de bel hadden getrokken. Zij waren boos en verbaasd: ze hadden zich gemeld bij een leidinggevende. Was dat niet doorgegeven aan John de Mol? Of vertelde De Mol niet de waarheid in het interview met Tim Hofman? BOOS besluit het uit te zoeken.