BOOS over machtsmisbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice Kijk Nou • 20-01-2022 • leestijd 2 minuten • 549 keer bekeken • bewaren

Video niet zichtbaar? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

De aankondiging dat de BOOS van deze week in het teken zou staan van machtsmisbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland veroorzaakte de afgelopen dagen een ongekende mediastorm. RTL besloot om het programma op te schorten, bandleider Jeroen Rietbergen gaf een verklaring uit en alle verloven bij talkshows, roddelrubrieken en juice-kanalen werden ingetrokken.

Nu staat de uitzending online. Al in het voorjaar van 2021 werd Tim Hofman benaderd over misstanden bij The Voice. Na een oproep kwamen er verhalen binnen van mensen die ondervonden hoe het er aan toeging bij de talentenjacht.

In totaal meldden zich 19 jonge vrouwen zich bij BOOS met verhalen over Jeroen Rietbergen. Hij stuurde ongevraagd seksueel getinte berichten aan vrouwen. Vrijwel niemand durfde daarover aan de bel te trekken. In 2019 stelde Talpa al een onderzoek in naar Rietbergen.

BOOS besteedt ook aandacht aan de beschuldigingen aan het adres van zanger Marco Borsato, die verschillende deelnemers aan The Voice Kids tegen hun zin betastte.

Daarnaast spreekt Hofman een vrouw die aangifte doet tegen Ali B. wegens verkrachting. De rapper was coach bij het programma. Deze week besloot RTL de samenwerking met hem te verbreken.

“Hij heeft duizend procent misbruik gemaakt van de situatie”, vertelt een ex-kandidate van The Voice. “Het leek alsof het mijn eigen schuld was dat het was gebeurd, ik was meegegaan. Ik vind het moeilijk om het verkrachting te noemen, maar dat is wel wat het is.”

De verhalen over het gedrag van Ali B. worden bevestigd door anderen die buiten The Voice contact hebben gehad met de rapper, bijvoorbeeld bij een schrijverskamp. “Hij stak gewoon vanuit het niets zijn hand in mijn broek.”

Een kandidate van The Voice trok aan de bel over Ali B. bij een regisseur van het programma. De regisseur wuifde de klacht weg. Over deze regisseur ontving BOOS meldingen van vijftien mensen die kandidaat waren of werkten bij The Voice. De man maakte om de haverklap opmerkingen van seksuele aard. Ook was er sprake van ongewenste handtastelijkheden.

John de Mol geeft in de video een reactie op de beschuldigingen. Hij zegt sinds april 2019 op de hoogte te zijn van een klacht van een vrouw over Rietbergen. Het ging om “grensoverschrijdend app-verkeer”. “Ik was razend”, aldus de mediatycoon. “Ik heb hem alle hoeken van de kamer laten zien, verbaal.”

De Mol besloot Rietbergen destijds niet te ontslaan. “Iedereen verdient een tweede kans.”

Het Openbaar Ministerie raadt slachtoffers aan om zich bij de politie te melden , en niet bij het advocatenkantoor Van Doorne dat in opdracht van tv-producent ITV Studios onderzoek doet naar de vermeende misstanden.

"Eerdere gesprekken met anderen dan de politie kunnen negatieve effecten hebben op de betrouwbaarheid van verklaringen die bij de politie worden afgelegd. Dat kan schadelijk zijn voor een eventueel strafrechtelijk onderzoek."