Windmolens kunnen zegen zijn voor zeeleven Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1059 keer bekeken • bewaren

Domrechtse roeptoeters vechten al jaren tegen windmolens. Ze beweren dat de windmolens alleen op subsidie draaien. De realiteit is dat windenergie stukken goedkoper is dan atoomenergie. Dat verklaart ook waarom marktpartijen nauwelijks te porren zijn voor de bouw van kerncentrales, terwijl ze wel graag meedingen naar de bouw van windmolenparken op zee.

Een ander domrechts fabeltje is dat windmolens enorme slachtingen aanrichten onder vogels. In werkelijkheid ontwijken vogels de turbines doorgaans met gemak. Katten vormen in Nederland een veel grotere bedreiging voor vogels dan windmolens.

Het nieuwste domrechtse talking point is dat windmolens op zee desastreus zijn voor het zeeleven. Inez Flameling, universitair docent mariene biologie aan het University College Roosevelt, legt in NRC uit hoe het werkelijk zit. Zeezoogdieren als bruinvissen mijden de windparken weliswaar vanwege het geluid, maar er zijn ook soorten die de turbines juist opzoeken.

“Zo blijkt er in de Belgische windparken een hoge soortenrijkdom aan bodemdieren te ontstaan, zowel rond de windturbines als in de geulen ertussen. Ook sommige vissen profiteren: de schol gebruikt de windparken als toevluchtsoord, waardoor de directe visserijsterfte mogelijk wordt verminderd en de vissen zich beter voortplanten. En met de vis profiteert ook de visser: vissersschepen vangen net buiten de windparken meer schol dan vóór de bouw, wat zou kunnen betekenen dat de parken fungeren als een soort kraamkamer, met positieve effecten voor de visserij in het gebied.”

Uiteindelijk helpen windmolens natuurlijk bij het tegengaan van de klimaatcrisis, en daar profiteert het zeeleven zeker van. Flameling: “Opwarming van het oceaanwater en verzuring door het oplossen van kooldioxide in het water hebben namelijk wél bewezen desastreuze effecten op de oceanen. Hittegolven in zee leiden nu al tot massale vissterfte; de groei van schelp- en schaaldieren wordt afgeremd door verzuring; de helft van de koraalriffen is al verdwenen. Het afremmen van de opwarming en verzuring is belangrijker dan de plaatselijke en beperkte negatieve effecten die de windparken met zich mee kunnen brengen.”