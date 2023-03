Cameraonderzoek werpt nieuw licht op gevaar windmolens: vogels ontwijken turbines

Maar hoe gevaarlijk zijn windmolens precies? Een onderzoek bij een windmolenpark bij Aberdeen werpt een nieuw licht op de zaak. Twee jaar lang werden alle vogels die in de buurt van de windmolens kwamen met camera’s gevolgd. Dat leverde in totaal 10.000 video’s op. Het resultaat: geen enkele vogel vloog zich te pletter .

Dankzij de video’s was het ook mogelijk om het gedrag van vogelsoorten in de buurt van windmolens in kaart te brengen. Bijna alle soorten blijken hun vluchtpatronen aan te passen om de windturbines te omzeilen. De meeste vogels buigen tientallen meters van tevoren af. Van de vogels die binnen tien meter van de wieken komen, buigt meer dan 96 procent alsnog af.