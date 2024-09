Willems-Orde drager Gijs Tuinman (NSC) blijkt in het kabinet ineens niet meer zo dapper Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1193 keer bekeken • bewaren

Pieter Omtzigt en zijn NSC mogen dan gekozen zijn vanwege hun emotionele pleidooien voor 'goed bestuur', 'transparantie' en 'betrouwbaarheid', sinds de partij door Omtzigt in een ultrarechts kabinet is gezet blijkt er weinig van die beloftes terecht te komen. Degenen die dat nu merken zijn Afghaanse medewerkers van defensie. Nadat de vorige Amerikaanse president Trump opdracht gaf de troepen terug te trekken en in hun kielzog alle andere internationale troepen ook vertrokken, zijn de Taliban weer aan de macht. Afghanen die voor Westerse krijgsmachten hebben gewerkt zijn hun leven niet zeker. Een deel van hen wist al snel na de machtsovername met grote moeite te ontkomen. Een deel van hen, zo'n 4500 mensen, werd in Nederland opgevangen.

De Tweede Kamer nam vorig jaar met steun van NSC en VVD een motie aan waarin de regering werd opgedragen een kleine groep die niet kon vluchten ook op te vangen. Het gaat om maximaal 48 mensen die de Nederlandse ambassade in Kabul hebben bewaakt en circa 145 beveiligers van de Nederlandse missie in Uruzgan tussen 2006 en 2010. Dat zou ook gaan gebeuren maar het kabinet heeft daar vrijdag abrupt een streep door gezet. Wilders wil is immers wet en hij wil 0 asielzoekers.

De medewerkers worden achtergelaten en mogen vrezen voor hun leven. Gijs Tuinman, de oud-militair die in Afghanisatn diende, de Willems-Orde kreeg toegekend en door NSC inmiddels tot staatssecretaris van Defensie is bevorderd, werd daar bij Buitenhof over ondervraagd. Interviewer Twan Huys wilde weten hoe Tuinman dat beleid ziet. Bij het Korps Commandotroepen, waar Tuinman deel van uitmaakte, geldt immers het motto: we laten niemand achter. De bewakers die Tuinman tijdens zijn diensttijd met gevaar voor eigen leven beschermden worden nu wel door hem achtegelaten. Hoe ziet hij dat? Tuinman probeert daarop snel dekking te zoeken voor de confrontatie met het onmenselijk beleid in een mist van woorden waar het KNMI code rood voor zou afgeven.