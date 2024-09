Kabinet-Wilders duwt bedreigde bewakers Nederlandse missie Uruzgan in de handen van de Taliban Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 355 keer bekeken • bewaren

Het extreemrechtse kabinet heeft besloten om bijna tweehonderd Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt toch niet te laten overkomen naar Nederland. Met hun kerngezin zou het gaan om bijna duizend mensen. Het vorige kabinet wilde deze "afgebakende groep" Afghaanse bewakers wel toelaten, maar dat besluit wordt nu teruggedraaid. Dat meldt ANP.

"Hierbij informeren wij u dat het huidige kabinet heeft besloten om hier geen opvolging aan te geven en deze groep dus niet voor overbrenging naar Nederland in aanmerking te laten komen", schrijven minister Caspar Veldkamp (NSC, Buitenlandse Zaken), Ruben Brekelmans (VVD, Defensie) en Marjolein Faber (PVV, Vreemdelingenhaat) aan de Tweede Kamer. "Het huidige kabinet maakt derhalve een andere afweging."

In juli besloot het toenmalige kabinet op aandringen van de Kamer alsnog een poging te doen om de Afghanen naar Nederland te krijgen. Het gaat om maximaal 48 mensen die de Nederlandse ambassade in Kabul hebben bewaakt en circa 145 beveiligers van de Nederlandse missie in Uruzgan tussen 2006 en 2010. Zij kwamen na de val van Kabul in 2021 niet in aanmerking voor evacuatie.

Inmiddels liggen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken 31 verzoeken van ambassadebewakers en 137 van beveiligers om in aanmerking te komen voor asiel in Nederland.

"Gezien de bijzondere verbondenheid van Nederland en Afghanistan en in het licht van de observaties van de commissie-Ruys" besloot het kabinet-Rutte IV de bewakers en beveiligers alsnog toe te laten. Dat zou wel lastig worden, want Afghanen kunnen moeilijk hun land verlaten. De commissie-Ruys onderzocht de Nederlandse evacuatie uit Kabul in augustus 2021 kort voor de machtsovername door de Taliban.