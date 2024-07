Wilders probeert multicultureel volksfeest na Nederland-Turkije te verpesten Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 3446 keer bekeken • bewaren

Nadat Oranje voor het eerst in twintig jaar weer de halve finale op een Europees Kampioenschap bereikte, gingen in heel Nederland mensen de straat op om te feesten. De Volkskrant, die aanwezig was in de Haagse wijk Transvaal, spreekt van een “multicultureel volksfeestje”. Ook de Turkse gemeenschap deed mee.

Veel Nederlanders met Turkse wortels hoopten dat Turkije zou winnen, maar scharen zich na de wedstrijd van zaterdagavond achter Oranje. Tegenover Omroep West verklaarden Nederlanders met een Turkse achtergrond: “We zijn heel erg blij dat Nederland door is.” En: “Ik ben hier geboren en getogen, dus ik gun het Nederland van harte.”

“We hebben eigenlijk altijd twee teams, Turkije en Nederland. Het is jammer dat we elkaar nu al treffen en één team straks naar huis moet. We hadden het liever als finale gehad”, aldus Yavuz Çiftcibasi van het Turks Cultureel Centrum tegenover RTV Utrecht. De regionale omroep meldt dat fans van beide elftallen na de wedstrijd samen een feestje vieren.

“Toch getoeter en vuurwerk in Amsterdam-West. Ook Turkse Nederlanders zijn trots”, meldde de Amsterdamse Telegraaf-verslaggever Marijn Schrijver op X. “Mijn moederland heeft verloren, maar mijn vaderland heeft gewonnen! Nu maar hopen dat het Nederlands elftal de finale haalt, en wint”, aldus de Amsterdammer Sadi Koçak tegenover Het Parool. Het verliep op de meeste plaatsen zoals de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch zaterdagochtend al op Joop.nl voorspelde: “Wie ook wint vanavond, gefeest wordt er”.