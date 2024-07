Wie ook wint vanavond, gefeest wordt er. Al tijdens de wedstrijd zitten wij genageld aan de buis met ons gezelschap; alle aanvragen voor tv-schermen buiten, heb ik gehonoreerd. En nu aan mij de schone taak om te zorgen voor de feestregels. Die gaan vooral over de verkeersveiligheid; want als het goed is, heeft niemand ongelukken met gewonden en erger over voor het voetbalfeest – zo zijn wij in Arnhem.