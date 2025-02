Wilders krabbelt stilletjes terug na confrontatie met eigen staatssecretaris Coenradie Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 833 keer bekeken • bewaren

Wilders wist het zeker. Zolang hij de baas is worden er geen gedetineerden vervroegd vrijgelaten om plaats te maken voor nieuwe gevangen. Hij zou meteen een motie van wantrouwen indienen tegen staatssecretaris Ingrid Coenradie van Justitie als ze het plan zou voorstellen. Nou dreigt Wilders voortdurend met moties van wantrouwen, die nooit iets uithalen, maar in dit geval is het een staatssecretaris die voor zijn eigen PVV in het kabinet zit. Het conflict liep binnenskamers hoog op, er werd tegen elkaar geschreeuwd, meldde het AD.

Coenradie, een relatief nieuw politicus die hiervoor fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam was, leek niet van de dreigementen van Wilders onder de indruk. Ze oogstte veel media-aandacht omdat ze bij Jinek aan tafel 'no way' antwoordde op de vraag of ze vrijwillig op zou stappen. Overigens was dat opstappen helemaal niet aan de orde. Ook niet dat ze weggestuurd zou worden want voor de motie van wantrouwen zou waarschijnlijk geen meerderheid te krijgen zijn. Er is namelijk geen andere mogelijkheid dan de oplossing die Coenradie voorstelt. De borreltafel-suggestie van Wilders dat er dan maar meer gevangen bij elkaar op cel moeten, doet het misschien aardig onder mensen zonder kennis van zaken maar is praktisch onmogelijk.

Wilders reageerde dinsdag voor het eerst op de harde afwijzing door Coenradie van zijn dreigement een week eerder. Het AD schrijft:

Moet Coenradie opstappen? Nee, vindt Wilders. ,,Het is hartstikke goed dat iemand opkomt voor de eigen belangen. Ik heb talkshow Eva niet gezien, ik heb later stukjes teruggekeken. Ik vond dat ze het hartstikke goed deed, daar zat een stevige vrouw die van wanten weet. Daar heb ik mee te dealen.”