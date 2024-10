Wilders heeft de ruggengraat van een banaan, crisiswet lijkt van tafel Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 271 keer bekeken • bewaren

“Ik heb geen ruggengraat van een banaan”, zei Geert Wilders een maand geleden toen hem de vraag werd voorgelegd of hij niet wilde afzien van een asielcrisiswet. Met die noodwetgeving zou het parlement worden omzeild. Inmiddels lijkt de PVV-leider de asielwetgeving toch te willen voorleggen aan de Tweede en Eerste Kamer, meldt RTL Nieuws. Hij zou een compromis overeen zijn gekomen met Nicolien van Vroonhoven (NSC).

“In het compromis besluit het kabinet wel tot het invoeren van een streng migratiebeleid, zoals afgesproken in het regeerprogramma, maar wordt wetgeving eerst zorgvuldig in het parlement behandeld. Meer informatie of details over het compromis en de inhoud zijn nu nog niet bekend.”

De NOS heeft al wel meer details: “Volgens de conceptbrief komt er een "asielnoodmaatregelenwet", die in tegenstelling tot een 'noodwet' wel aan het parlement voorgelegd moet worden, en een aantal andere maatregelen. In de nieuwe wet moet komen te staan dat asielvergunningen voor onbepaalde tijd helemaal worden afgeschaft en dat vergunningen voor bepaalde tijd nog maar voor drie jaar gelden. Nu is dat vijf jaar. De vergunning voor drie jaar is volgens het document "meer in lijn met omliggende landen". Deze voornemens stonden voor een groot deel ook al in het hoofdlijnenakkoord van de vier partijen, maar nu wordt meer duidelijk over de invullingen en hoe het geregeld moet worden.”

Om Wilders over te halen, moet de coalitie instemmen met bikkelharde maatregelen. “In de nieuwe wet, die volgens de conceptbrief "zo snel mogelijk" wordt uitgewerkt en ingediend bij de Tweede Kamer, staat ook dat nareizen van meerderjarige kinderen en ongehuwde partners onmogelijk moet worden. Ook regelt de wet dat mensen makkelijker "ongewenst" kunnen worden verklaard na een veroordeling.”

NSC keerde zich de afgelopen maanden tegen de antidemocratische crisiswetgeving. Ook een meerderheid in de Eerste Kamer liet weten niets te zien in het uitroepen van een asielcrisis. De minister van Vreemdelingenhaat, Marjolein Faber, slaagde er ondertussen maar niet in om een dragende motivering te verzinnen die het uitroepen van een crisis zou rechtvaardigen.