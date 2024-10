Wilders is uit op de vernietiging van het systeem

"Als je dreigt moet je ook durven, dus het lijkt er op dat de val van het kabinet nabij is," zegt Francisco van Jole bij De Nieuws BV in het wekelijks politiek commentaar waarin hij met politiek duider Peter Kee de Haagse ontwikkelingen beschouwt. Hij reageert daarmee op de woorden van Geert Wilderd die dinsdag aan de pers verklaarde dat hij het niet accepteert dat er geen noodwet komt om asielzoekers buiten te sluiten. Volgens Van Jole hamert Wilders zo op die wet omdat daarmee het parlement wordt omzeild. "Dat is de politiek van alle leiders die bij bewondert, zoals Orban in Hongarije." Van Jole stelt dat de uitkomst altijd gunstig is voor Wilders want hij is uit op de vernietiging van het systeem. "Als het hem lukt het parlement te omzeilen op deze manier dan gaat het hem vaker lukken. Valt het kabinet, dan wint hij ook omdat hij dan verkiezingswinst kan boeken. Geen van de partijen zal dan nog met hem willen regeren en dan moet er een alternatief kabinet gevormd worden met misschien wel 6 of 7 partijen, heel instabiel. Dat zijn Italiaanse toestanden waar hij dan zelf weer van kan profiteren. Hij is uit op een absolute meerderheid. En dat lijkt onmogelijk maar we dachten ook dat het onmogelijk was dat hij ooit de grootste zou worden."