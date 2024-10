Wilders dreigt met val van zijn eigen kabinet Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1105 keer bekeken • bewaren

Geert Wilders dreigt zijn kabinet te laten vallen. De PVV'er die het als enige coalitiepartner goed doet in peilingen, grijpt naar machtspolitiek nu zijn onthoofde partner juist wordt weggevaagd. Dit keer gaat het om zijn kroonjuweel, het verwoesten van het asielbeleid. De PVV wil daartoe een noodwet inzetten om zo het parlement te omzeilen. Experts wijzen er op dat die methode in strijd is met de wet. Van Wilders is bekend dat hij van mening is dat hij zich niet aan de wet hoeft te houden.

NSC heeft beloofd dat dit kabinet de rechtsstaat zal respecteren. Het onwettig inzetten van een noodwet is daar in strijd mee. Ondertussen heeft NSC-leider Pieter Omtzigt zich ziek gemeld. Voor Wilders is dat een kans zijn coalitiepartner de duimschroeven aan te draaien.

Het AD meldt dat de PVV-oprichter nu dreigt met een kabinetscrisis als hij zijn zin niet krijgt: "Als we dat niet krijgen, dan heeft het kabinet een probleem. Ik weet niet of we dan nog heel lang vrolijk doorgaan.”

Waarnemend NSC-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven wil niet uitgebreid ingaan op de woorden van Wilders: ,,De bal ligt bij het kabinet. We hebben in het hoofdlijnenakkoord gezegd: die noodwet komt er als het deugdelijk gemotiveerd is. Daarna gaan we kijken.”