Eerste Kamer tikt Faber op de vingers, meerderheid tegen asielcrisiswet

Een meerderheid in de Eerste Kamer heeft zich gekeerd tegen de kabinetsplannen om een asielcrisis uit te roepen. GroenLinks-PvdA, CDA, D66, SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, Volt, SGP en OPNL zien het niet zitten om het staatsnoodrecht te gebruiken, meldt de NOS .

“Strengere asielwetgeving kan ook via de gebruikelijke wetgevingsroute, vinden de partijen. Bijvoorbeeld met een spoedwet. Daarbij moeten de Tweede en Eerste Kamer vooraf hun goedkeuring geven voordat het kabinet de maatregelen in gang kan zetten. (…) Mocht het zover komen dat het kabinet het noodrecht aan de Eerste Kamer voorlegt, dan is daar hoogstwaarschijnlijk dus geen goedkeuring te vinden en moeten de asielmaatregelen onder die noodwet weer worden ingetrokken.”