Wilders haalt al zijn rottende en stinkende moslimhaat weer uit de koelkast

PVV-leider Geert Wilders zit alweer vol in campagnemodus en heeft al zijn rottende anti-moslimhaat weer uit de formatiekoelkast gehaald. Donderdag plaatste het enige lid van de PVV een AI-video op extreemrechts riool X waarin Nederland in 2050 wordt getoond als zogenaamd een land "onder islamitische invloed". In de video zijn alcoholverboden in supermarkten, gescheiden zwemuren en een Pakistaanse vlag in de Tweede Kamer te zien. Ook wordt een soort "homoverbodsbord" opgehangen.

De video is niet alleen een schoolvoorbeeld van haat zaaien tegen moslims, maar daarnaast ook in elk opzicht een racistische waanvoorstelling. Eerst maar eens de cijfers voor de tragere leerlingen achterin: Moslims vormen slechts 5% van de Nederlandse bevolking. Tot deze groep wordt iedereen gerekend met wortels in een overwegend islamitisch land, er wordt daarbij niet gekeken naar of iemand praktiserend of volkomen seculier is. Er bestaat geen enkele demografische studie die een scenario toon waarin moslims in 2050 een meerderheid in Nederland zouden vormen.

Ook opvallend is dat Wilders in zijn haatvideo suggereert dat LHBTQ+-rechten zouden verdwijnen onder islamitische invloed. Hypcriets is hier een understatement. Wilders rekent de Hongaarse premier en Kremlin-marionet Viktor Orbán tot een van zijn beste vrienden en grote voorbeeld. Dezelfde Orbán die in Hongarije echte anti-LGBTQ+-wetten heeft ingevoerd. In 2021 werd het verboden om "LHBTQ+-waarden te promoten", wat in de praktijk inhoudt dat LHBTQ+'ers volledig zijn uitgegumd uit het onderwijs, media, advertenties en boekwinkels. Dit jaar verbood Hongarije ook LHBTQ+-evenementen zoals de Pride-viering.

Met de video overtreedt Wilders ook de nieuwe Europese AI Act. Deze wet vereist dat AI-gegenereerde content duidelijk gelabeld wordt. Wilders' video bevat geen enkele waarschuwing dat het om zelf gefabriceerde AI-content gaat. Het verspreiden van misleidende informatie met AI is verboden en kan tot boetes leiden.

Experts noemen de video ondertussen een gevaarlijk precedent door moderne technologie in te zetten om angst te zaaien tegen een bevolkingsgroep.