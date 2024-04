Anti-LGBT-wet in Hongarije wurgt kwetsbare minderheid Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 52 keer bekeken • bewaren

Daniël Kramer Filosoof en politiek wetenschapper

Zolang Orbán aan de macht is in Hongarije dendert de onmenselijkheid tegen de LGBT-gemeenschap door.

De LGBT-gemeenschap heeft in Hongarije een ondragelijk bestaan door toedoen van Viktor Orbán en zijn partij Fidesz. Op de meest uiteenlopende en intuïtieve manieren wordt er strategisch keihard gediscrimineerd. Is dit de meest controversiële wet in Europa?

Onmenselijke inperkingen

Sinds het aantreden van premier Viktor Orbán is hij met zijn partij Fidesz stelselmatig de rechten van de LGBT-gemeenschap aan het inperken. In 2021 voerde Orbán de omstreden anti-LGBT wet in, tot afschuw van internationale mensenrechtenorganisaties, het merendeel van de Europese Unie en enkele oppositiepartijen. Bij het wetsvoorstel stemden 157 Kamerleden voor en slechts één tegen, omdat de linkse oppositie een boycot deed. Oorspronkelijk begon de anti-LGBT wet met het idee om kinderen te beschermen tegen pedofielen en daarop presenteerde Fidesz een serie maatregelen. Daarin kwam naar voren om ‘homo- en transseksuele propaganda’ tegen te gaan. Er is door de overheid opzettelijk een verband gecreëerd tussen pedofilie en LGBT.



Een blik op de inperkingen laat zien hoe onmenselijk het eraan toe gaat tegen de kwetsbare minderheid. Sinds het intreden van de anti-LGBT wet is het verboden om homoseksualiteit te promoten en erover te praten met minderjarigen. LGBT-onderwerpen zijn tussen 5.00 en 22.00 uur niet toegestaan op televisie en het is voor bedrijven illegaal om reclame te maken in solidariteit met de gemeenschap. Uit het onderwijs is alles dat te maken heeft met homoseksualiteit, geslachtsveranderingen en het praten over LGBT verbannen. Enkel door de overheid geselecteerde professionals mogen nog seksuele voorlichting geven, maar dat mag alleen gaan over de manier ‘zoals God het bedoeld heeft’.



Verder maakt de wet het juridisch onmogelijk om van geslacht te wisselen en is het zowel homoseksuelen als lesbische paren verboden om een kind te adopteren of opvoeden. Tot voor kort konden buren anoniem aangifte doen bij de politie indien dit wel gebeurde. Een huwelijk tussen gelijke geslachten is bij wet nooit mogelijk geweest in Hongarije. Bij een overtreding op al het bovenstaande, krijg je een boete of gevangenisstraf. In de LGBT-wet is expres vaag taalgebruik gehanteerd om vrees aan te wakkeren en dit heeft verre gevolgen. De gehele expressievrijheid van de gemeenschap is ingeperkt en door de strategisch doordachte onderdrukking is homofobie en geweld toegenomen. In Boedapest is de realiteit dat paren van hetzelfde geslacht bang zijn hand in hand over straat te gaan, want dit zou namelijk gezien kunnen worden als het promoten van homoseksualiteit.