Wilders gaat onze laatste huismussen vermoorden! Opinie

Annemarie Toebosch

Nederland schiet nog steeds in de wit-fragiele stuip als je het woord racisme in de mond neemt.

Tien jaar en honderden nutteloze en vermoeiende gesprekken, emailwisselingen, en vergaderingen met links-witte Nederlanders en wit-dominante Nederlandse instituten verder, en de oplossing hoe Nederland met anti-racisme moet omgaan presenteert zich dan toch eindelijk on a silver plate: we moeten anti-racisme in Nederland gaan aanpakken via Wilders z’n milieuvervuiling. Oftewel: Wilders gaat onze laatste huismussen vermoorden!

Het langste woord

Nederland schiet nog steeds in de wit-fragiele stuip als je het woord racisme in de mond neemt. Ik kan hier heel veel “namen en schamen”, van de beste Nederlandse universiteiten met hun hoogst-geleerde academici, tot de allerlinkste Nederlandse media met hun zogenaamde woke journalisten, tot zelfs de Bureaus Discriminatiezaken die de PVV nu wil afschaffen. Het blijft zeer gevoelig liggen. Ik geef het toe, het gebruik van het woord racisme is de laatste jaren wat normaler geworden, dankzij Zwarte Piet is Racisme en andere dappere strijd, maar racisme blijft een vreselijk pijnlijk onderwerp voor de meeste witte Nederlanders.

Mensen, instanties, of situaties racistisch noemen is behoorlijk normaal in mijn Amerikaanse wereld. Bij racismebeschuldigingen aan mijn adres heb ik mijn in Nederland aangeleerde (en sinds 1993 eindeloos bestudeerde) kleurenblind-racisme langzaam moeten afleren, en leren antwoorden: “Wauw, nu je het zegt ja, ik ga hiervan leren, dankjewel dat je me hier op wijst!”. Rustig reageren op je eigen racisme is bevrijdend, de schuld te kunnen voelen, en dan daadwerkelijk te leren en actie te ondernemen. In Nederland is iemand racistisch noemen veelal nog steeds alsof je z’n eerstgeboren kind vermoordt. Daarom laat ik mijn studenten die Nederlands aan de University of Michigan volgen het langste Nederlandse woord opschrijven, twee keer zo lang als dat woord over tenten in Afrika: discriminatiejegensmensenmeteennietwestersemigratieachtergrond, zelfst. naamw., de, betekenis: racisme

Gewone mensen

Met behulp van de normaliseringscultuur trekt de Nederlandse witte fragiliteit nog steeds zo sterk in de stuip, dat men zichzelf, zelfs nú, nu onze über-racist als verreweg de grootste is verkozen, onmiddellijk beter moet laten voelen door Wilders “gematigd” te noemen. Want als je racisme niet meteen normaliseert dan stort het hele kaartenhuis van de Nederlandse witte suprematie ineen. Ik heb alweer allerlei strategieën voorbij zien komen in de afgelopen maanden en weken, en nu na de verkiezingen: Wilders wil weer “bestaanszekerheid” in zijn Nederland voor de Nederlander. Het barst overal van opmerkingen als “de meeste PVV-stemmers maakt dat Moslim-verhaal niet veel meer uit, want die willen gewoon een huis voor hun kinderen en betaalbare zorg voor oma”. Nevermind dat Zwarte Piet daarvoor in de plaats terug moet, en de “hoofddoekjes” af (met dat misselijk-makende gebruik van dat verkleinwoordje).

De afgelopen dagen staat X/Twitter bol van de fantasieën om Wilders alsnog buiten een regering te houden, nu de angst bestaat dat hij links-Nederland volgend jaar flink voor lul gaat zetten door een frequent flyer te worden aan het huis van een opnieuw verkozen president Trump. Ook zag ik online het idee voorbij komen van een PVV-meerderheidskabinet zonder VVD maar met de SP erin, waarbij mensen onmiddellijk opperden dat de SP van Lilian Marijnissen (die van “anti-racisme is niet relevant voor gewone mensen”) niet met de PVV kan regeren want “daar is de SP te links voor”. Zelfs als het links-racisme je recht in de ogen kijkt ziet men verbanden niet. De gemiddelde Wilders-stemmer ziet zelf overigens prima hoe goed de SP in hun straatje past. Niet om het gemeenschappelijke socialisme, maar om hun wit-socialisme.

Wind in de molens

Maar nu heeft de anti-racisme beweging van Nederland opeens de kans van haar leven. Allerlei mensen die racisme-discussies nog steeds erg ongemakkelijk vinden slaan de alarmbel: Wilders gaat de natuur verwoesten! Ik zou zeggen: Gebruik deze anti-Wilders milieu-energie als de wind in je molens. Met een beetje geluk kan dit dan net zo lopen als bij Baudet. Jarenlang droop het nazisme uit Thierry’s mondhoeken zijn kin omlaag, ik waarschuwde er hier ooit voor, maar de gemiddelde Nederlandse respectabele racist keek gewoon keihard de andere kant op. Baudet werd pas massaal een persona non grata (“gekkie”) toen hij z’n corona-prik niet wilde.

Anti-racisme kan in Nederland niet via de voordeur naar binnen, want dat is gezien ons koloniale verleden veels te eng. Daar kan een prijskaartje aan vasthangen, bijvoorbeeld dat je Indonesië bergen moet gaan terugbetalen, of erger nog, dat je je lullig moet gaan voelen over jezelf, en je privileges, en de grondbeginselen van je cultuur. Nee, anti-racisme moet in Nederland via de achterdeur naar binnen, en er presenteert zich nu een ideale achterdeur: het milieu. Want Wilders gaat onze mooie duinen vernietigen!

Het feit dat Wilders onderdrukte bruine voormoeders en gelijkgestelde voorouders in het grootste Moslimland op aarde heeft (Indonesië), en een levensdoel om nu alle Moslims uit Nederland te verwijderen, of ze te wit-assimileren, boeit mensen niet: Wilders is slecht voor het klimaat!

Dode wolven

Extinction RebellionNederland wil ik dan het volgende advies meegeven: Thank You! On behalf of all life on earth for your tireless work, maar ga even niet op de snelweg zitten nu. Jullie belangrijke milieu-boodschap moet de komende tijd als een anti-Wilders boodschap het land door, stilletjes en gelijkmatig zodat geen witte Nederlander het gevoel krijgt dat hem iets door de strot geboord wordt. De Nederlandse witte suprematie ziet zichzelf graag als onafhankelijk en eigengereid, maar heeft, in tegenstelling tot de diep individualistische Amerikaanse witte suprematie, een sterke kudde-mentaliteit (wat UvA socioloog Jan Willem Duyvendak de Nederlandse monocultuur noemt).

De hele geschiedenis door heeft onze koloniale cultuur een sluipende energie nodig gehad voor verandering, en nu ook, want in de kern is Nederland een anti-revolutionair land. De Reformatie verliep veelal pragmatisch. Socialisme ook. En moet ik het grootste voorbeeld van ’s vaderlands meeloop-gedrag in de geschiedenis nog even noemen? Wij waren het omstander-land pur sang toen Anne Frank werd weggevoerd. De Nederlandse meerderheidscultuur waant zichzelf graag tegendraads en anti-autoritair, maar als het te heet onder de voeten wordt is het eigenlijk vooral volgzaamheid wat de klok slaat. En nu hebben we samen een grote kans om Wilders z’n haat te gaan minimaliseren, door allemaal (met uitzondering van de kliek van Caroline) rustig achter elkaar aan te lopen met de leuze: Wilders breekt straks onze dijken door!