Wilders-bondgenoot onder vuur na bagatelliseren misdaden SS’ers

Maximilian Krah, de lijsttrekker van Alternative für Deutschland (AfD) bij de Europese verkiezingen, treedt terug uit het bestuur van de extreemrechtse partij. Ook staakt hij zijn verkiezingscampagne. Hij blijft wel gewoon lijsttrekker, meldt Der Spiegel . AfD maakt in Europa deel uit van dezelfde politieke familie als de PVV van Geert Wilders.

Afgelopen weekend bagatelliseerde Krah in de Italiaanse krant La Repubblica de misdaden van de SS. Hij zei dat “een lid van de SS niet automatisch een crimineel was”. De SS was de paramilitaire organisatie van de nazi’s. Tijdens de oorlog was de Waffen-SS het belangrijkste onderdeel: de leden waren betrokken bij de Holocaust en talloze andere misdaden.