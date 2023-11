Wilders bewijst het gelijk van Kaag en slaat weer als een dolle om zich heen

26 nov. 2023 - 9:11

Hoe kan een partij die vindt dat een moslim een aanhanger is van een "gewelddadige haatideologie" nou ooit een beroep doen op anderen om met die partij samen te werken. Ik snap zo langzamerhand echt wel waarom mensen bezwijken voor de verleiding om mensen buiten te sluiten in plaats van meningen. Gelukkig weet ik nog steeds beter. Ik hoop dat ik op deze site de gelegenheid krijg om op deze site tegen mensen te strijden die anderen willen uitsluiten, terwijl de grondwet toch heel duidelijk is op dat gebied. Tegen de moderators hier zeg ik: "Let op uw zaak en toon uw verantwoordelijkheid op de juiste manier. Lees en begrijp! En schaf die onnozele duimpjes af. Wie geen tijd of zin heeft om te reageren of dat op een andere manier niet kan, die doet dat dan maar niet."