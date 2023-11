Kaag: Wilders wordt niet mijn premier

25 nov. 2023 - 8:01

@Daan De essentie van verkiezingen is, dat de kiezer kan bepalen. De politicus moet zich daarbij neerleggen. Dat is niet dom, maar een feit. Kinderen en pubers mogen nog door hun jeugdige overmoed klagen over de gebeurtenissen en proberen hun verantwoordelijkheid te ontlopen. Volwassenen hebben dat veel minder en nu Kaag zien jeremiëren over dat ze het niet snapt, hoe het komt dat er zo veel mensen een andere keuze maken dan zij, is lachwekkend. Onze wegen scheiden zich, is door haarzelf nog een periode uitgesteld en er is een tijd van komen en van gaan. Haar tijd van gaan is gekomen en misschien is een blik in de spiegel een moment van inzicht in eigen falen. Dat is wat volwassenen horen te doen als ze verloren hebben, dan is wel erg kinderachtig om te wijzen naar anderen. De partijen, die verloren hebben, zijn niet in staat geweest om de kiezer te overtuigen van hun waarde en gelijk, anders had die kiezer wel op hen gestemd. Dan kun je andere partijen of de media de schuld geven, maar dat stelt de noodzakelijke zelfreflectie uit. Om te groeien moet je als persoon en partij je fouten accepteren en leren van je fouten, zodat je de volgende keer met meer ervaring de strijd aan kan gaan met anderen. Dat is niet dom, maar geeft juist een aanwijzing dat je in staat bent om te leren van je fouten en vergissingen. Dat doet pijn, is niet fijn, maar noodzakelijk. Anders ben je die ezel, die telkens zijn hoef stoot tegen dezelfde steen.