Wilders belemmert deal over onderwijsbegroting

Vorige week werd de stemming over de onderwijsbegroting op het laatste moment uitgesteld, omdat de partijen er niet uitkwamen. Het plan is nu om woensdag overeenstemming te bereiken en donderdag te stemmen. Het is woensdag “erop of eronder”, aldus Henri Bontenbal (CDA) tegenover de NOS. De verwachting is dat de partijen tot laat in de avond zullen onderhandelen.