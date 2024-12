‘Een puinhoop’, ‘chaotisch’: amateuristische coalitie haalt deadline onderwijsbegroting niet

“Het uitgangspunt van het regeringsbeleid moet zijn: wat kan wél”, zei de Koning in september tijdens de Troonrede. Ruim twee maanden later is het nog altijd een raadsel wat dit kabinet nou wél kan. Vooralsnog krijgt de ultrarechtse coalitie maar weinig voor elkaar. Zelf op tijd stemmen over de onderwijsbegroting lukt niet. De coalitiepartijen hebben de stemming in de Tweede Kamer donderdag te elfder ure uitgesteld, omdat ze er nog altijd niet in geslaagd zijn een deal te sluiten met de ‘constructieve’ oppositiepartijen.