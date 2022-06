Wij delen met statushouders lief én leed, waaronder de woningnood Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 377 keer bekeken • bewaren

Een verblijfstitel in Nederland heeft nu eenmaal zijn voor- en zijn nadelen.

Er ontstaat groot gedoe rond het voornemen van minister Hugo de Jonge om statushouders een soort voorrang te geven op de markt voor sociale huurwoningen. Hij wil gemeentes verplichten 12,5% van de vrijkomende appartementen in die sector voor hen apart te houden.

Zowel het voorstel als de ophef zijn onbegrijpelijk. Wat is immers het kenmerk van statushouders? Zij worden in Nederland opgevangen omdat het in hun thuisland te gevaarlijk is. Zij zijn welkom. Zij delen met ons Nederlanders lief én leed.

Lief én leed.

Tot het leed behoort een woningnood die niet onderdoet voor de toestanden na de bevrijding in 1945. Deze is niet het gevolg van oorlogshandelingen maar van regeringsbeleid. Er zwerven minimaal 32.000 daklozen over straat en waarschijnlijk nog veel meer. Wie onder hen de fout maken niet aan drugs of drank verslaafd te zijn krijgt van de gemeente te horen dat ze zelfredzaam zijn. Datzelfde geldt voor degenen die ondanks alle ellende toch een klap van de molen hebben vermeden. Of de kabinetsplannen om daklozen zo snel mogelijk van straat te halen in de praktijk veel soelaas zullen bieden, blijft een open vraag. Die kan pas beantwoord worden als concrete plannen naar de Tweede Kamer gaan.

De wachttijden voor een sociale huurwoning bedragen nu acht tot twaalf jaar. Dat hangt van de gemeente af. Net als hun grootouders moeten gelieven jaren wachten voor ze eindelijk op hun eigen stek bij elkaar kunnen kruipen.

In deze omstandigheden zijn de statushouders nog gezegend. Zij hebben in het asielzoekerscentrum immers een dak boven het hoofd. Daar zou menig dakloze een moord voor doen. Nu moeten ze elke avond asjeblief spelen en geen grote mond opzetten in een of ander onderkomen van de gemeente waar ze bij gods gratie mogen slapen.

Statushouders dienen op gelijke voet behandeld te worden met alle andere Nederlanders. De gemeente zet ze op de wachtlijst voor sociale huurwoningen. Op hoop van zegen. En voor de rest niks.

Een verblijfstitel in Nederland heeft nu eenmaal zijn voor en zijn nadelen. Een voordeel is dat je zó aan het werk kunt vanwege de overspannen arbeidsmarkt, een nadeel dat je zonder grote zak geld heel moeilijk aan een woning komt.

En Hugo de Jong moet niet proberen ZIJN problemen op te lossen over de ruggen van de zwaksten in de samenleving.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.