Caroline van der Plas ging naar Brussel en je raadt nooit wat er toen gebeurde... Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 336 keer bekeken • bewaren

Caroline van der Plas, de leider van BBB die haar kiezers wijsmaakt dat politiek eigenlijk 'heel simpel' is en 'gewoon een kwestie van doen', is woensdag naar Brussel afgereisd om de Europese Commissie eens flink de waarheid te zeggen. Of nee, ze ging 'polsen' of Nederlandse boeren nog wat jaren langer de hand mogen lichten met regels waar andere landen zich wel aan moeten houden.

Kennelijk was er iets misgegaan met de afspraak want de verantwoordelijk Eurocommissaris, Virginijus Sinkevičius bleek niet aanwezig. Opmerkelijk want hij zit in de Europese Commissie namens een soort Litouwse BBB-variant, de conservatief-populistische boerenbeweging LVŽS. Ze mocht nog wel rond de tafel zitten met enkele van zijn ambtenaren, die natuurlijk altijd bereid zijn te luisteren.

De Telegraaf constateert: "Dat Van der Plas als partijleider van een aanstaande coalitiepartij niet wordt ontvangen door de Eurocommissaris zelf is opvallend. Het is niet gebruikelijk dat een belangrijke politicus wordt afgescheept met ambtenaren uit het persoonlijke team van de Eurocommissaris, normaal gesproken spreken politici in Brussel tot politici."

Kennelijk was het niet zo 'heel simpel' allemaal. Van der Plas zegt dat ze wist dat Sinkevičius haar niet zou ontvangen. "Toch vonden wij het belangrijk het gesprek door te laten gaan," verdedigt de politicus die onwetendheid graag als wapen gebruikt zich. De krant noteert:

Van der Plas zegt dat zij geen enkele toezegging heeft gekregen en dat de Europese doelen, bijvoorbeeld om de waterkwaliteit op orde te krijgen overeind blijven. Eerder kregen boeren die naar Brussel afgereisd waren ook zo’n boodschap. „Maar er is wel ruimte in Brussel om met goed onderbouwde plannen te komen. Ik merkte wel dat vorige kabinetten hieromtrent beloftes hebben gedaan in Brussel, maar die zelf niet zijn nagekomen. Dan begrijp ik dat ze daar een beetje narrig van worden.”

Van der Plas was tevoren gewaarschuwd, onder meer door demissionair minister van Landbouw Piet Adema (ChristenUnie), dat het geen zin had om in Brussel te gaan vragen om versoepeling van de maatregelen. Nederland maakt er al jaren een potje van en de daar is de EU klaar mee. Zo is de waterkwaliteit in Nederland bedroevend slecht en kan die niet verbeterd worden zonder de vee-industrie beperkingen op te leggen.

NOS-correspondent Kysia Hekster is duidelijk over de Brusselse missie van Van der Plas:

"Achter de schermen horen we dat het gesprek vooral uit beleefdheid was. Het lijkt zo goed als uitgesloten dat Nederland opnieuw een uitzondering krijgt op de mestregels, iets waar de beoogde coalitie vurig op hoopt. 'Daar gaan we niet opnieuw over onderhandelen', klinkt het tot nu toe heel stellig in Brussel."

Tegen de NOS zegt Van der Plas: "Heel veel mensen hebben het idee dat wij hier even met de vuist op tafel gaan slaan: geef ons die derogatie terug, nu! Maar ik begrijp natuurlijk ook wel dat het niet zo werkt." En dat is opmerkelijk want het was juist Van der Plas zelf die dat beeld de wereld in hielp.

Europa-deskundige Bart van Horck zet op X een hele reeks uitspraken van Van der Plas op rij waarin zij zegt dat er in Brussel met de vuist op tafel geslagen moet worden.