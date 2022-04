'Wierd Duk, je verspreidt zelf Kremlin-propaganda'

In het programma The Friday Move van BNR zaten journalisten Olaf Koens en Wierd Duk tegenover elkaar om het over Rusland en de oorlog in Oekraïne te hebben. Koens is een Rusland-kenner en werkte lange tijd als correspondent voor onder andere RTL Nieuws vanuit Moskou. Duk is een Telegraaf-propagandist die eveneens jaren vanuit Moskou werkte en in het programma De Ochtendkus eens beweerde dat Rusland geen dictatuur is en dat je er een prima leven kunt hebben zolang je je niet met de politiek bemoeit of verzet tegen de macht.