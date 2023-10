Minister Wiebes (VVD) liet lobbyist Jorritsma (VVD) wet schrijven waarvan partijprominent Verwaayen (VVD) profiteerde Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 311 keer bekeken • bewaren

“Iedereen heeft evenveel recht op vrijheid en kansen”, luidt een van de kernwaarden van de VVD. Maar als je lid bent van de VVD heb je natuurlijk net iets meer recht op kansen. Dat valt op te maken uit de bemoeienis van partijprominent Annemarie Jorritsma met een machtigingswet waarmee het overheidsfonds Invest-NL werd opgetuigd, blijkt uit een artikel in Vrij Nederland

De enkele maanden geleden afgezwaaide senator Jorritsma is voorzitter van de NVP, de belangenvereniging van Nederlandse private durfkapitalisten. Namens die club stuurde ze in 2018 een brief naar de toenmalige minister van Economische Zaken, Eric Wiebes (hé, ook al een VVD’er), waarin zij schreef aan welke voorwaarden Invest-NL zou moeten voldoen.

De lobby van de VVD-senator bij de VVD-minister bleek uitermate succesvol. Vrij Nederland schrijft: “Vergelijking van Jorritsma’s brief met de concepten voor de Machtigingswet leert dat bijna al haar voorstellen in de definitieve wet zijn verwerkt, soms bijna letterlijk.”

Een van de door Wiebes overgenomen voorstellen was dat Invest-NL zou mogen investeren in andere investeerders. Een van de investeerders waarnaar Invest-NL belastinggeld overmaakte, was Keen Venture Partners, dat in 2021 tien miljoen euro ontving. En van wie is Keen Venture Partners? Van de invloedrijke VVD’er Ben Verwaayen en zijn zoon Robert.

Verwaayen junior mocht in 2015 overigens naar het Catshuis om bij Mark Rutte (VVD) te pleiten voor belastingvoordelen voor startups. “Hij was superontvankelijk voor ons verhaal”, aldus Robert Verwaayen in een interview.