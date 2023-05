Aanpak corruptie geen prioriteit voor kabinet: er komt geen lobbyregister

Het kabinet zal geen lobbyregister invoeren, zodat de invloed van bedrijven en belangenorganisaties op het beleid in kaart kan worden gebracht. Dat heeft minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken (CDA) besloten. Ze negeert daarmee een Kamermotie die de steun had van alle partijen met uitzondering van de VVD en de Groep Van Haga, schrijft het FD .

Volgens Bruins Slot is het niet mogelijk om tot een definitie te komen van wat een lobbyist is. “Lachwekkend”, vindt Volt-fractievoorzitter Laurens Dassen, die de motie indiende. “We vinden het absurd dat de minister meerdere moties van de Kamer naast zich neerlegt, waaronder die over het lobbyregister, en de Kamer een halfslachtig alternatief voorschotelt.” Dassen diende zijn motie in nadat de Europese anti-corruptiewaakhond GRECO Nederland op de vingers tikte omdat het niets had gedaan met de aanbevelingen om corruptie aan te pakken.