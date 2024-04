Wie wil er nog Koning(in) zijn in deze leugenachtige wereld?

Geboren of gekozen Koning(in), voor geen van beide zou ik me beschikbaar willen stellen. Mij hebben ze niet groot gebracht met het gevoel dat ik een prinsesje ben. Ik stam af van een religieuze, orthodoxe familie, die zich door de eeuwen heen met het goede en het rechtvaardige continu wilde verenigen en daarvoor streed en stierf. Mijn (familie)geschiedenis kent veel leed. Het leed dat door de medemens veroorzaakt werd. Mijn oma’s en opa’s hebben aan ons, de nazaten, nooit en echt alles doorverteld. Zij verzwegen de boel zodat wij vrolijk (verder) mogen opgroeien, in een vreedzame verbinding met de rest. Vergevingsverziend waren ze.

In die tijd was de keuze zeer beperkt. Je bent er of voor het goede of voor het kwade. Mijn familie koos voor het eerste. Zij zagen het onrecht gebeuren, het kwaad heerste er overal. Het was voor hen niet te verdragen, al dat kwaad. U weet wel hoe het ging en hoe is het gegaan. Volgende week herdenken we hen allen, hen die het kwaad durfden te bestrijden, ongeacht. Ongeacht!