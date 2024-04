Bernie Sanders: Niets antisemitisch aan protest tegen racistische, extremistische regering Israël Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 582 keer bekeken • bewaren

Er is niets antisemitisch aan om Israël verantwoordelijk te stellen voor de verschrikkelijke misdaden tegen de bevolking van Gaza. Dat heeft de socialistische Amerikaanse senator Bernie Sanders gezegd in een videoboodschap gericht aan de Israëlische president Benjamin Netanyahu. Die had op zijn beurt gezegd dat Amerikaanse studenten die protesteren tegen de genocide in Gaza antisemitisme aanwakkeren.

In de video zegt Sanders:

‘Nee, meneer Netanyahu, het is niet antisemitisch of pro-Hamas om erop te wijzen dat in iets meer dan zes maanden, uw extremistische regering 34.000 Palestijnen heeft vermoord en er 78.000 heeft verwond, waarvan 70 % vrouwen en kinderen.’

Volgens Sanders beledigt Netanyahu de intelligentie van de Amerikaanse bevolking ‘door te proberen ons af te leiden van het immorele en illegale beleid van uw extremistische en racistische regering.’

Even daarvoor had Netanyahu zich met een eigen videoboodschap gericht tot de Amerikaanse bevolking en gezegd dat ‘antisemitische meutes toonaangevende universiteiten overnemen’. Op veel universiteiten wordt geprotesteerd tegen de massaslachting die Israël aanricht in Gaza. De universiteitsbesturen treden hard op tegen de actievoerders. Inmiddels zijn er door het hele land heen ruim zevenhonderd actievoerders opgepakt, veel studenten zijn geschorst vanwege hun deelname aan de protesten.