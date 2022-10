Wie volgt Khamenei op als hij binnenkort komt te overlijden?

De Iraanse demonstranten, met de nadruk op vrouwen, blijven dapper doorvechten tegen tirannie, onderdrukking en repressie. In mijn vorige opiniestuk schreef ik dat de vrouwen in Iran onze volledige steun verdienen en die boodschap zal ik nu herhalen. Daarom is het goed om te zien dat de steunbetuigingen vanuit het hele land binnenstromen. De gemeentes Amsterdam, Rotterdam en Utrecht hebben openlijk hun steun betuigd en ook de burgemeester van Haarlem heeft mij laten weten met een statement te komen. Ook tijdens de demonstratie op het Malieveld afgelopen zaterdag 8 oktober hebben meerdere politieke partijen hun steun uitgesproken. Verder zien we meer beweging uit het kabinet en dat is een grote stap vooruit in vergelijking met vorige week. Is het genoeg? Nee, absoluut niet, maar we gaan de goede kant op.