Wij horen de Iraanse vrouw in haar strijd tegen tirannie te steunen

Matin Abbasi Gemeenteraadslid voor de PvdA Haarlem

Het meest teleurgesteld ben ik wel in Vera Bergkamp

Al 10 dagen strijdt de Iraanse vrouw met gevaar voor eigen leven tegen tirannie en onderdrukking van het Iraanse regime. In deze strijd zijn officieel meer dan 40 personen om het leven gekomen (verschillende bronnen gaan zelfs richting de 60 doden).

Deze dappere vrouwen verdienen onze steun, want zij leven al meer dan 40 jaar in onvrijheid en onderdrukking en worden als tweederangsburger behandeld. Zo mogen ze niet zelf weten hoe ze zich kleden en hebben ze op het gebied van huwelijk, scheiden, werk en cultuur minder rechten dan mannen. Deze kwesties zijn ook door de Verenigde Naties benoemd en gepubliceerd: zie rapport van United Nations Special Rapporteur on Human Rights in Iran.

Gelukkig zag ik de afgelopen dagen de steunbetuigingen vanuit verschillende partijen binnenkomen. Zo stelden Kati Piri (PvdA), Sjoerd Sjoerdsman (D66), Tom van der Lee (GroenLinks) en Ruben Brekelmans (VVD) Kamervragen en spraken ze hun steun uit voor de demonstranten in Iran. Maar dit lijkt niet genoeg. Want waar blijft een duidelijk en krachtig statement van onze minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra? En waarom horen we niets van Sigrid Kaag, die toch een duidelijke binding met die regio heeft?

Maar het meest teleurgesteld ben ik wel in Vera Bergkamp. Waarom neemt zij als voorzitter van de Tweede Kamer niet het voortouw om een duidelijk statement te maken tegen het grove geweld dat tegen de Iraanse demonstranten wordt gebruikt? De Nederlandse politiek kan zo een duidelijke stelling nemen tegen het Iraanse regime en aan de Iraanse vrouwen laten weten dat ze niet alleen staan. En ze zullen niet de enige zijn, want het Europees Parlement is hen al voorgegaan.

Het is nog niet te laat om iets van je te laten horen!

