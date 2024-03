‘Wie extreemrechts kopieert, zal geen enkele kiezer overtuigen’

De Belgische politicus Jeremie Vaneeckhout (Groen) heeft zijn collega’s in een gloedvol betoog uitgelegd waarom het onverstandig is om telkens maar verder op te schuiven in de richting van extreemrechts. “Jullie rollen over elkaar heen om te tonen hoe streng jullie zijn”, hield hij de politici van andere partijen voor.