Wie een zakkenvullende niksnut naar Brussel wil sturen, moet PVV of Forum stemmen

“Forum zond in 2019 drie parlementariërs naar Brussel, maar die stapten eerst over naar JA21, waarna twee - Rob Roos en Rob Rooken - zich daar weer van afscheidden en ieder voor zich verdergingen. De derde, Derk-Jan Eppink verkaste naar Den Haag en stapte daar over naar BBB. De PVV had na 2019 alleen Marcel de Graaff, maar die koos dan weer voor Forum en viel daarna alleen nog op wegens spreekbeurten tegen Oekraïne.”