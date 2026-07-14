Wie denkt dat er nu al veel bosbranden zijn, moet zich schrap zetten voor de toekomst: ‘Frequentie en intensiteit zullen verder toenemen’ Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • Bewaren

Klimaatwetenschappers waarschuwen al decennia voor meer bosbranden als gevolg van de opwarming van de aarde. Van het zuiden van Spanje, via Parijs tot aan Wales is te zien dat ze het al die tijd bij het rechte eind hadden. “Wij worden al lang weggezet als klimaatalarmisten, maar helaas zijn de wetten van de fysica wat ze zijn”, verzucht hoogleraar duurzaamheid Hans Bruyninckx tegenover VRT NWS. “Wie nog altijd verbaasd is en denkt dat we ons hier moeilijk op konden voorbereiden, zit ernaast.”

Het einde is bovendien nog niet in zicht. Wie denkt dat er nu al veel bosbranden zijn, kan zich schrap zetten voor de toekomst. Waar natuurbranden voorheen voornamelijk een Zuid-Europees probleem waren, krijgt nu ook het noorden van Europa meer en meer te maken met langere periodes van droogte en hoge temperaturen – ideale omstandigheden voor een brand. Bruyninckx, die voorheen directeur was van het Europees Milieuagentschap, legt het uit:

“In het mediterrane bekken kennen we dat al langer, maar nu zien we ook bosbranden rond Parijs. Enkele jaren geleden waren er zelfs bosbranden in Scandinavië, na superdroge en voor die regio uitzonderlijk warme zomers. Dit fenomeen verspreidt zich, en net zoals bij andere klimaatfenomenen kunnen we verwachten dat zowel de frequentie als de intensiteit nog zullen toenemen.”

Desondanks bagatelliseren veel media de gevaren van de klimaatcrisis nog altijd. Zo worden berichten over hittegolven vaak voorzien van foto’s van vrolijke kinderen in de zee, terwijl de schaduwzijde – alleen in Nederland al 480 sterfgevallen meer dan verwacht tijdens de hittegolf van eind juni – buiten beeld blijft.

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 72 procent van de berichten in de Britse media over de hittegolf van juni met geen woord repte over klimaatverandering. In het Verenigd Koninkrijk bereikte het kwik de 37 graden.

De klimaatcrisis heeft grote gevolgen voor de volksgezondheid. Als gevolg van de bosbranden neemt de luchtverontreiniging toe. Dat kan grote gevolgen hebben voor mensen die bijvoorbeeld hart- of longproblemen hebben. Ook de hoge temperaturen zorgen voor gezondheidsproblemen. Zo was er in Franse ziekenhuizen sprake van een beddentekort tijdens de hittegolf. Volgens de Franse vereniging van artsen op de spoedeisende hulp kwamen hartstilstanden tot vijf keer meer voor.

Nederlandse ziekenhuizen ondervonden de gevolgen van de hittegolf eveneens. Er waren meer patiënten. Zo was er in Eindhoven sprake van een verdubbeling van het aantal oudere en kwetsbare patiënten in het ziekenhuis.

Dat het op grote schaal verbranden van fossiele brandstoffen en de uitstoot van andere broeikasgassen leidt tot hogere temperaturen op aarde is al decennia bekend. Met name rechtse politici hebben zich echter jarenlang verzet tegen maatregelen om deze schadelijke ontwikkeling af te remmen. Wetenschapsontkenners als Donald Trump en Geert Wilders bestrijden nog altijd dat er sprake is van een klimaatcrisis.