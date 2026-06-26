Catastrofale situatie in Franse ziekenhuizen door klimaatcrisis, tot wel vijf keer meer hartstilstanden Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 119 keer bekeken • Bewaren

De hittegolf heeft enorme gevolgen voor Franse ziekenhuizen. Er is inmiddels sprake van een beddentekort. Op de spoedeisende hulp worden tot wel de helft meer mensen opgenomen dan normaal. Ambulances en de brandweer rukken veel vaker uit.

“Er is sprake van een duidelijke oversterfte, die onmogelijk te kwantificeren is, maar we zien twee tot vijf keer meer hartstilstanden dan normaal”, aldus Patrick Pelloux, voorzitter van de Franse vereniging van artsen op de spoedeisende hulp.

Hij spreekt van “catastrofale situatie” in de ziekenhuizen. De komende dagen zal het nog erger worden, verwacht Pelloux. “We zullen een toename zien van hartinfarcten, longembolieën en beroertes. Mensen zijn uitgeput.”

Om te ziekenhuizen te ontlasten, besloot Parijs om vanaf vrijdagmiddag een verbod in te stellen op het drinken van alcohol in het openbaar. Ook onder normale omstandigheden moeten ambulances al vaak uitrukken vanwege noodgevallen die het gevolg zijn van alcoholinname. Met warm weer zijn de gevaren van alcohol nog groter.

Frankrijk heeft, net als onder meer Nederland, te maken met ongekend hoge temperaturen. Die zijn het gevolg van de door mensen veroorzaakte klimaatcrisis. Wetenschappers waarschuwden al sinds de jaren tachtig voor de gevolgen daarvan, maar met name rechtse politieke partijen besloten die waarschuwingen in de wind te slaan.

Ook in Nederland werden nooit eerder zulke hoge temperaturen gemeten in juni als nu.

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