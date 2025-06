Wie controleert de controleur? NOS en de normalisering van haat Opinie • Vandaag • leestijd 5 minuten • 456 keer bekeken • bewaren

Een publieke omroep die zijn publiek waarachtig wil informeren, zou geen spreekbuis moeten zijn voor politiek-theatrale dreigementen.

"While the wording of articles is generally neutral and sourced there is evidence that NOS supports or perhaps does not reject the right-wing anti-immigrant and nationalist positions of the PVV party headed by Geert Wilders.” Dit is wat Mediabiasfactcheck zegt over onze eigen publieke nieuwsomroep. Ook Ground News plaatst NOS rechtsleunend.

Wilders zwaaide tijdens de persconferentie met een kabinetscrisis als de grenzen niet dicht gingen, en de NOS nam het keurig over: ‘Wilders wil grenzen dicht, anders is PVV weg.’ De dag erna serveerde de NOS een overzicht van hoe andere landen het aanpakken. Denemarken, Hongarije, Oostenrijk—alsof het selectiemenu's zijn bij een conferentie van Frontex. Geen juridische context, geen morele vraag: alleen beleidsvariaties in repressie. De ochtend daarop kreeg PVV’er Faber alle ruimte om te klagen over ‘tegenwerking’. Intussen mogen Joost Vullings en Marleen de Rooy op de radio zonder ironie beweren dat Nederland “eigenlijk heel mild” is—omdat de SPD in Duitsland zogenaamd nog harder is.

Wilders ging daarna naar een CPAC in Hongarije toen hij de persconferentie gaf. Hij was van 29-05-2025 tot 01-06-2025 in Boedapest en zijn reis werd betaald door Center for Fundamental Rights. Direct de volgende dag overlegt hij met het kabinet, en staat NOS voor zijn werkkamerdeur klaar, alsof ze een surpriseparty hebben voorbereid — om vervolgens te horen dat hij er nog een nachtje over moet slapen. De volgende dag was kabinet Schoof gevallen.

Dit kabinet heeft niks opgelost, maar NOS pakt liever de popcorn om te kijken, wie nou de ministerpost Asiel en Migratie krijgt. De deportainment-griffieren smullen hiervan met popcorn in de hand, klaar voor de volgende uitsluiting als amusementsrubriek. Daarnaast meldt NOS ook niet, dat Trump achter Wilders staat. Dat er mogelijk een internationaal netwerk Wilders beïnvloedt in verband met de kabinetsval, komt totaal niet voor in hun duiding.

Eva Vlaardingerbroek was namelijk ook op diezelfde CPAC aanwezig en naast complotten over de grote vervanging en burgeroorlogen, uitte ze kritiek op Wilders zijn ‘slappe beleid.’ Daar eindigt het niet bij, Orban gaf ook aan in een meeting, dat je beter in de oppositie kan zitten, dan milder(s) beleid uitvoeren. Zo viel het kabinet, en de pers keek toe alsof het een spelshow was—terwijl mogelijk Orbán en Vlaardingerbroek het script schreven.

Terwijl NOS zwijgt over de mogelijke internationale invloeden achter de val van kabinet-Schoof, blijkt uit onderzoek dat platforms als Voice of Europe fungeerden als smeergeldkanaal voor pro-Kremlinpropaganda. Europarlementariërs als Marcel de Graaff (FVD) en politici van AfD en RN zouden betaald zijn om het Russische narratief te versterken — vaak via crypto of contanten. Wilders werd al in 2017 door dit netwerk geprezen en bleef ook na 2023 opduiken in dit gezelschap van propagandisten, oligarchen en nationalistische mediamagnaten.

Van Le Pen tot VOX, van Vlaams Belang tot Fratelli d’Italia: de partijen die beweren de gewone burger te vertegenwoordigen, worden gefinancierd door Russische banken, Hongaarse oligarchen of Amerikaanse fundamentalisten. Hun anti-elite imago is marketing; hun politieke praktijk een exportproduct van autoritair geld. En juist die financiële afhankelijkheid blijft buiten beeld bij omroepen als de NOS — alsof buitenlandse inmenging alleen een Russisch probleem is, en nooit een Westers project.

Wel durft Nieuwsuur Wilders nog door middel van Geerten Waling te duiden als een ‘controlfreak.’ Geerten Waling wordt in het nieuws gepresenteerd als objectieve expert, terwijl hij in werkelijkheid een rechtse columnist van EW Magazine is. Daardoor denken kijkers dat ze neutrale duiding krijgen, terwijl totalitair gedrag wordt verpakt als die vervelende regelneef, die wel kan slagen als je hem zijn gang laat gaan.

Afgelopen weekend schreef ik over de actie NOS wees Eerlijk van Extinction Rebellion. In de interviews kwam ook hun voormalig redacteur Rolf Schutterhelm naar voren, die opstapte vanwege het kritiekloos Russische oorlogspropaganda overnemen: “Rusland zegt dat er gekozen is voor militaire doelwitten...” Geen weerwoord, geen context. Er zijn dus genoeg aanwijzingen, dat NOS niet neutraal is, terwijl wel de indruk wordt gewekt dat zij kwalitatief goede neutrale journalistiek leveren.

Wanneer daar dan kritiek op komt, doen de journalisten en verslaggevers, alsof ze hun werk wel goed doen, en alle critici aan de uiteindes van het hoefijzer zitten. Arjen Noorlander zei op BlueSky: “Volgens X ben ik een Wildershater. Volgens Bluesky ben ik een Wildersknuffelaar. Het is weer precies goed gegaan.” Er is aantoonbaar bewijs dat NOS aan de rechterkant leunt, nog naast dat de factcheckers dit zeggen, en dan wordt o.a. Extinction Rebellion op dezelfde hoop gegooid als mensen die beginnen over ‘de linkse media.’ De mensen die beginnen over ‘linkse media’ hebben totaal geen bewijs waarom de media links zou zijn. Alleen al in dit artikel zijn genoeg bewijzen, waarom NOS een rechtse bias heeft.

En die valse balans die de bias van NOS openbaart, wekt de schijn geen misverstand te zijn, maar een systematisch filter dat haatvolle anti-immigratie retoriek normaliseert en de internationale structuren daarachter niet openbaart. NOS verslaat wat zichtbaar is — een Wilders die met harde taal de grenzen wil sluiten, een Faber die zich ‘tegengewerkt’ voelt, een coalitie die valt — maar verzwijgt de geldstromen, de conferenties, de strategische alignementen met Orbán, Trump, Le Pen en Medvedchuk.

In die leegte, waar de journalistieke tegenmacht verdampt en het publiek wordt gedegradeerd tot toeschouwer, groeit niet alleen rechts-populisme, maar sterft de democratische verbeelding. Als de politiek zichzelf niet begrenst en de pers zich gedraagt als een publieksvoorlichter, is het niet vreemd dat er partijen ontstaan zonder leden, zonder tegenmacht, maar met diepe zakken en directe lijnen naar Moskou of Mar-a-Lago.

Want dat zou uitleggen waarom Wilders zegt wat hij zegt. Het zou betekenen dat de NOS niet langer alleen verslag hoeft te doen van “wat er gebeurt”, maar moet duiden wie het laat gebeuren, met welk geld, en in welk internationaal project. En daar wringt het. Een publieke omroep die zijn publiek waarachtig wil informeren, zou geen spreekbuis moeten zijn voor politiek-theatrale dreigementen, maar een waakhond die inzoomt op de netwerken áchter de macht. En zolang dat uitblijft, blijft het niet de vraag of de NOS faalt — maar voor wie ze dat doet. Een publieke omroep die de macht niet controleert, is geen journalistiek instituut, maar een culturele PR-machine. En een samenleving die dat accepteert, levert niet alleen controle in — maar ook haar geheugen, haar integriteit, haar toekomst.

Meer over: opinie , nos , journalistiek , extreemrechts