WhatsApp laat het masker vallen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 767 keer bekeken • bewaren

‘There ain’t such a thing as a free meal’.

Gmail en Hotmail zijn natuurlijk allang zo lek als een mandje. Vinden we niet erg, als de dienst maar gratis is. Goede ruildeal. Onze digitale post bestaat grotendeels uit onschuldige huis-tuin-en-keukenmail die iedereen mag lezen. Echt belangrijke stukken zou men immers ook uit onze fysieke post kunnen onderscheppen dus so what.

Nog altijd regeert echter de algemene gedachte dat ook WhatsApp ‘gratis’ zou zijn. Daar was, en is, uiteraard geen sprake van en sinds kort laat WhatsApp eindelijk zijn échte gezicht zien.

In een notendop; WhatsApp is een portaal voor de rest van de wereld in úw privé-communicatie. In ruil voor die non-stop geopende voordeur in al uw persoonlijk lief en leed mag u ‘gratis’ communiceren. Een ongekend brutaal en onvoorstelbaar onredelijk ruilmodel dus. WhatsApp wil niet alleen inzage en delen, het wil ook opslaan en leren. Zelden werd de definitie van ‘parasiet’ zo bondig geformuleerd.

Die drone die u zogenaamd voor uw zoontje had gekocht, maar die u in werkelijkheid vooral gebruikt om uw halfnaakte buurvrouwen in hun achtertuin mee te bespieden, is er niets bij. De app-A.I. ‘leert’ zelfs van uw ‘gespreksmateriaal’. Daarbij dient aangetekend dat ‘leren’ in de digitale wereld een eufemisme is voor kopiëren, jatten en wederom… parasiteren. Met uw privégegevens worden systemen gevoed waar vooral die systemen, en hun eigenaren, financiële baat bij hebben.

Heeft u dat kleurige cirkeltje, rechtsonder op uw scherm al gezien? Er bestaat inmiddels de optie ‘vragen te stellen aan Meta-A.I.’, de chatbot van moederbedrijf Meta die, zoals een ieder weet, al zwaar onder vuur ligt voor het schenden van allerlei zaken aangaande de AVG (Algemene Verordening Gegevens bescherming. Voor details, zie mijn eerdere observatie: Hoera voor de gedigitaliseerde maatschappij).

Hoewel Meta altijd heeft beweerd dat WhatsApp-berichten zijn versleuteld en zelfs voor de politie (!) niet zijn in te zien kan Meta-A.I. álle berichten opslaan en verwerken. Het platform adviseert daarom “geen informatie te delen, zoals gevoelige onderwerpen over anderen of jezelf waarvan je niet wilt dat de A.I. deze bewaart of gebruikt”. Als men een vraag stelt aan een chatbot, deelt men die met A.I. die deze info vervolgens mag ‘opslaan’ of ‘verwerken’.

Meta-A.I. in WhatsApp vermeldt dat “communicatie met A.I.’s (?), niet wordt gebruikt om A.I. bij Meta te verbeteren”. Een leerprogramma waarvan men belooft dat het niets zal leren. Zeer ongeloofwaardig, zeker door de toevoeging dat Meta “..de informatie deelt met bepaalde partners zodat Meta-A.I. relevante antwoorden kan geven”. Die partners kunt u zelf bedenken.

Eerder dit jaar kondigde het moederbedrijf, dat al ruim 1000.000.000 (!) euro aan boetes aftikte, aan dat ook Facebook- en Instagramgegevens dienen tot het trainen van ‘taalmodellen’ (daar konden gebruikers tot eind mei bezwaar tegen maken middels een zogenaamde opt-out).

WhatsApp biedt wel mogelijkheden voor het installeren van ‘geavanceerde privacy voor chats’, maar dat dient pér chat of chatgroep te worden ingesteld.

De gemiddelde medewerker van een veiligheidsdienst zal zich hiervan bewust zijn, maar de gemiddelde gebruiker…

Meer over: opinie , whatsapp , ai , meta , privacy