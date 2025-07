Hoera voor de gedigitaliseerde maatschappij! Opinie • Vandaag • leestijd 5 minuten • 178 keer bekeken • bewaren

Een jubileum-editie!

En vooral ook een welgemeend Hoera! voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat ons telkens weer verrast met de adembenemende cijfers die wij vervolgens massaal negeren en zo snel mogelijk onder de geestelijke vloermat schoffelen. Een kop in het zand is immers veilig en wel zo warm. Na ons de zondvloed!

Vorig jaar kwam uit een onderzoek onder 33 duizend mensen (15 jr. en ouder) naar voren dat een kwart(!) van hen zich zorgen maakt over online-gegevensmisbruik. Dat is niet zo gek als men leest dat het totale schadebedrag door online-criminaliteit over 2023 707 Miljoen Euro bedroeg.

“Check jij al in met je bankpas? Probeer het gewoon!” schalt het sinds een aantal maanden door het openbaar vervoer. Natuurlijk, wat een goed idee om, na de bank, nu ook al je privacy-gevoelige (financiële) gegevens met de openbaar vervoersbedrijven te delen. Gezellig toch, hoe meer gekoppeld aan bank, bedrijfsleven en overheid hoe zekerder u bent van misbruik van uw gegevens.

Los van alle datalekken, schendingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevens bescherming), onoorbaar gebruik van ‘datagraai-apps’ en digi-criminelen die middels het plaatsen van ransomware, spyware, cyberaanvallen en het kraken van bitcoin-accounts miljarden buit maken… nog zomaar eens wat digitale wapenfeiten tot nu toe.

2014 Whatsapp ontvangt de eerste officiële berisping vanwege het schenden van de wet ‘Algemene Verordening Gegevens bescherming’.

2015 Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) meldt een verdubbeling van de aanvallen op overheidssystemen en websites t.o.v. 2014 naar 293 meldingen.

2019 Google pakt als éen van de eerste Techgiganten een boete van 50 miljoen Euro voor het overtreden van Europese privacywetten.

2019 Wederom een privacy-schandaaltje, ditmaal voor Facebook wegens samenwerking met het Britse Cambridge Analytica, 5 miljard dollar boete.

2021 De Google-zoekmachine pleegt aanwijsbaar concurrentievervalsing, de eigen prijsvergelijkingsdienst drukt concurrenten weg: 2,4 miljard euro boete.

2022 Meta, moederbedrijf van Facebook ‘schikt’ een langlopende zaak voor 683 miljoen euro.

2022 Een meederheid van de Tweede Kamer wil inperking van ‘deepfake-technologie’. Veel kwalijke toepassingen zijn al strafbaar maar handhaving blijft door de omvang van toegepaste technologie nagenoeg onmogelijk.

2023 Meta betaald nog eens moeiteloos 390 miljoen euro.

2023 Voor het onrechtmatig overhevelen van gebruikersdata pakt Meta een recordboete (tot dan toe) van 1,2 miljard Euro.

2023 Het CBS schrijft een geschatte 318 miljoen euro schade toe aan ‘Spoofing’ (identiteitsfraude). 140 Miljoen daarvan werd veroorzaakt door bankspoofing waarbij oplichters zich voordoen als bankwederkers. In 33 tot 44% van de gevallen kreeg men (een gedeelte) van zijn geld terug.

2023 De Noorse toezichthouder voor ‘bescherming persoonsgegevens’ eist 89.000 euro per dag(!) van Meta omdat men nog altijd data verzamelt van Noorse gebruikers voor gepersonaliseerde advertenties.

2023 Data-analyse wijst uit dat sinds 2021 op illegale wijze, met voorkennis, miljoenen zijn verdiend via cryptohandelsplatformen. Transacties lopen echter via anonieme ‘wallets’ waardoor de identititeit van handelaren lastig te achterhalen valt.

2023 In een groot onderzoek dat het NRC doet naar de Belastingdienst met onder meer het oog op navolging van de AVG (gebaseerd op gegevens van 2005 t/m 2023!). Het betreft een verontrustende rapportage waar de dienst terughoudend en vooral laconiek, op reageerd. “..We hebben hier nog wel een uitdaging liggen, waar elke dag hard aan gewerkt wordt”. De “..privacy-organisatie is versterkt..” en er blijkt “..geïnvesteerd in opleiding en awareness ”.

2024 Concurrent Spotify dient een aanklacht in tegen Apple. De Europese Commissie legt het bedrijf een boete op van 1,84 miljard euro vanwege machtsmisbruik bij muziekdiensten. (De winst van Apple bedroeg vorig jaar bijna 100 miljard euro. Eitje voor Apple dus)

2024 Via een ingewikkelde AI-constructie oogst de Amerikaan Michael Smith miljoenen onverdiende dollars aan royalty's. Duizenden nep-accounts op platforms van Amazon, Apple, YouTube en Spotify genereerden die gelden waarop op het hoogtepunt tienduizenden ‘luisterbots’ in de lucht waren.

2024 Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt een boete van 290 miljoen euro op bij de FA. Uber. Het bedrijf zond Europese gegevens door naar het Amerikaanse hoofdkantoor zonder daarbij de geldende privacyregels te volgen.

2024 Microsoft Zweden kondigt aan binnen twee jaar voor 3 miljard euro te willen investeren om zijn clouddiensten en AI-activiteiten te ondersteunen.

2025 TikTok maakt een zelfde soort faux-pas door Europse data op te slaan in China. 485 miljoen euro boete.

2025 Apple topt die boete iets later met 500 miljoen euro voor het “..schenden van Europees digitaal marktregelement en uiteraard gaat men in hoger beroep.

2025 Microsoft maakt bekend dit jaar 80 miljard dollar te investeren in de uitbreiding van zijn datacentra. Net als Google sloten zij eerder langlopende deals met leveranciers van kernenergie om hun hongerige datacentra te voeden (AI alleen al onttrekt zo’n 20% van het energiegebruik). Een maand geleden volgde Meta met een soortgelijke deal.

2025 De Nationale Bibliotheek (KB) is deelnemer aan de landelijke Actiedag Weerbaar Erfgoed (Unesco). Belangrijk onderwerp is cybercrime. “..De KB pareert dagelijks tienduizenden ‘requests’ die als doel hebben de digitale toegang tot collectie en data van de KB plat te leggen”.

2025 Massaclaims tegen Google wegens het onoorbaar gebruik van persoonsgegevens door de Android-besturingssystemen lopen tot aan de dag van vandaag vrolijk door.

En laatste vrolijk feitje komt uit éen van de meest succesvolle branches online: de pornobusiness. Altijd al een buitengewoon succesvolle tak van industrie en sinds de introductie van het Wereldwijde Web florerend als geen andere. Verholen en verstolen is ingeruild voor bereikbaar voor iedereen, overvloedig aanwezig én… voor elk wat wils. In het land met o.a. de status van meest romantische taal ter wereld blijkt éen op de drie (!) tieners inmiddels maandelijks naar porno-sites te surfen. ‘s Werelds grootste club, Pornhub, claimt 115 miljoen ‘bezoekjes’ per dag. We mogen aannemen dat Kleenex de grootste sponsor is voor al deze digigeilerij.

Wetgeving en digitale toepassing van zaken als een ‘geüpload paspoort’ verhouden zich op het scherpst van de snede. Leeftijdsverificatie en wederom de AVG verhouden zich als natuurlijke vijanden binnen dit soort constructies. Bedrijven en overheden buitelen over elkaar met tegenstrijdige belangen. In bovenstaand geval wees het Franse moederbedrijf Aylo zelfs naar zijn toeleverancier; de makers van de besturingssoftware voor pc en smartphone. Wie durft de beschuldigende vinger nu eindelijk eens naar zichzelf te wijzen?

Hoera, Hosanna en Joechei intussen voor het ongebreideld internetgebruik. Hoe actiever aldaar, hoe agressiever de algoritmen!