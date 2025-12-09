Wetenschapper Rianne Letschert wordt nieuwe informateur Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 1203 keer bekeken Bewaren

D66 schuift Rianne Letschert naar voren als nieuwe informateur. De voormalig hoogleraar victimologie en internationaal recht is sinds 2016 rector magnificus aan de universiteit van Maastricht. In die stad heeft ze in 2018 de formatie van een nieuw college verzorgd. In het verleden is ze al eens gevraagd als minister van Onderwijs maar zag daar toen van af. Ze heeft verder geen politieke functies bekleed.

Letschert zal de gesprekken gaan leiden die D66, CDA en VVD tot een akkoord moeten brengen. Haar voorganger Sybrand Buma presenteerde maandag zijn eindverslag met de aanbeveling dat op die combinatie aangestuurd moet worden. De drie hebben slechts 66 zetels in de Tweede Kamer maar zouden de basis moeten vormen van een 'stabiel kabinet'.

Letschert moet ook achterhalen welke partijen bereid zijn deel te nemen aan zo'n coalitie of die te willen steunen.

Het nadrukkelijke advies van Buma is om direct met alle andere fracties te gaan praten om te ontdekken voor welke plannen de beoogde coalitie steun kan krijgen. Dat kan een vorm van gedoogsteun zijn, waarbij oppositiepartijen vooraf beloven delen van het regeerakkoord te steunen, en het kabinet niet zomaar naar huis te sturen. Het kan ook op 'incidentele basis': per onderwerp steun zoeken dus. Buma sluit niet uit dat de uitkomst daarvan alsnog zal zijn dat er een meerderheidscoalitie ontstaat, maar acht dat op dit moment onwaarschijnlijk.

Yesilgöz wil JA21 bij de coalitie trekken maar D66 voelt daar weinig voor.