Westerse musea horen thuis in Opsporing Verzocht

De collecties van de meest vooraanstaande westerse musea bestaan vaak voor een aanzienlijk deel uit roofkunst. “Als je op zoek bent naar een vermist kunstobject is de kans 90 procent dat het zich in het British Museum bevindt”, zegt de Britse komiek John Oliver, die uitgebreid aandacht besteedt aan de gestolen kunst.

Meer dan 90 procent van al het Afrikaanse culturele erfgoed bevindt zich nu in musea buiten Afrika. Niet zo gek dat sommige activisten het heft nu in eigen hand nemen en de kunst 'terugstelen', vindt Oliver. De activisten lopen het risico om in de gevangenis te belanden. Want Afrikaanse kunst stelen is alleen maar toegestaan als je wit bent.