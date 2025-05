De Tweede Wereldoorlog kent één schuldige: het naziregime Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 165 keer bekeken • bewaren

Opnieuw heeft de zelfbenoemde amateur historicus Cor Bart, in het boek “Oorlog voorbij het graf” dat mede geschreven is door journalist Bart Vuijk, het verzet de schuld gegeven van de wraakrazzia die de nazi’s op 16 april 1944 uitvoerden in Beverwijk en Velsen-Noord.

Zij presteren het om met name Jan Bonekamp (recent op 4 mei jl. nog geëerd door Tata Steel Nederland in het boek “Het verhaal achter 69 namen”) als oorzaak van de razzia neer te zetten en noemen hem in dit boek een cowboy van het verzet en suggereren hem tot ongeleid projectiel die lichtzinnig aanslagen beraamde. Maar ook Hannie Schaft (ontving postuum het Verzetskruis, Verzetsherdenkingskruis en de Amerikaanse Medal of Freedom) wordt opgevoerd als één van die cowboys van het gewapend verzet.

Zij baseren deze opvatting op verhalen van een paar mensen die bij de razzia zijn opgepakt en zich na de oorlog onvoldoende als slachtoffer erkend voelden. Om aan te tonen dat Jan Bonekamp een ongeleid projectiel was wordt zelfs Jan Brasser (kreeg van Koningin Wilhelmina in 1946 de Bronzen Leeuw voor zijn bijzonder moedige daden) opgevoerd.

Zo construeren Vuijk en Bart een zelf verzonnen, misleidende en suggestieve werkelijkheid die afbreuk doet aan de grote offers die Jan Bonekamp, Hannie Schaft en Jan Brasser hebben gebracht in hun verzet tegen de nazi’s. Ook voeren zij Prins Bernard, als bevelhebber der Nederlandse strijdkrachten, op als iemand die verboden zou hebben om nazi’s te liquideren.

Cor Bart vertelt al heel lang dit idiote verhaal, maar zijn aanhang lijkt te groeien want de burgemeester van Beverwijk, Martijn Smit, schrijft in het voorwoord van dit boek: ‘Onschuldige burgers worden door de Duitse bezetter op gruwelijke wijze gestraft voor acties van het verzet’.

Dit kunnen en zullen wij niet over onze kant laten gaan. Wij zullen nooit toestaan dat Jan Bonekamp, Hannie Schaft en Jan Brasser worden bezoedeld. Er was maar één schuldige voor de razzia’s en dat was het verschrikkelijk naziregime, dezelfde die Jan Bonekamp en Hannie Schaft hebben vermoord.