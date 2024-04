De Tweede Wereldoorlog kent één schuldige: het nazi-regime

Goed dat er jaarlijks aandacht voor is via een herdenking. In het artikel wordt gezegd dat de rol van het verzet omstreden is. Een opgepakte jongen Ted Duin (1921-1998) maakte niet alleen de Duitsers, maar ook het verzet na de oorlog bittere verwijten. In het Parool laat hij in 1994 optekenen: "Ik heb niks tegen het verzet, want dat werk was hard nodig. Ikzelf was er niet flink genoeg voor. Maar ze hadden ons moeten erkennen. Wij hebben voor hun daden moeten bloeden. Na de oorlog ontdekten ze dat er een ontzettend hoge prijs betaald was voor de verzetsdaden. Dat probeerden ze weg te moffelen. Ik werd door burgemeester Bruinsma van Beverwijk de deur uitgezet toen ik kwam vragen om een herdenkingsmonument. “We hebben al een herdenkingsmonument’, zei Bruinsma.”"