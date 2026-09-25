Wereldleiders dienen zich te verenigen voor vrede en de klimaatcrisis en honger te bestrijden Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 51 keer bekeken • Bewaren

May-May Meijer Oprichter vredesorganisatie Peace SOS Persoon volgen

Casper Wits schetst in zijn opiniestuk in de Volkskrant dat de ‘vrede’ waar deelnemers zondag aan het Nationaal Vredesprotest over spreken, voor Oekraïne neerkomt op onderwerping. Want minder Westerse militaire steun aan Kyiv brengt Rusland in een uitstekende positie om de oorlog voort te zetten, met hulp van China, Noord-Korea en Iran.

Het is een belangrijk punt dat Casper Wits aansnijdt. Ook in verband met de terugtrekkende bewegingen van de Verenigde Staten uit de NAVO begrijp ik als pacifist zijnde de reactie om Nederland en Europa te willen bewapenen tegen de agressie van de regering van Rusland. Laten we echter niet uit het oog verliezen, dat wat voor ons verdediging kan zijn, op de ander over kan komen als intimidatie.

Zoals het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) aangeeft, stegen de geschatte wereldwijde militaire uitgaven in 2024 voor het tiende achtereenvolgende jaar tot 2,7 biljoen dollar, onder andere onder invloed van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De stijging van 9,4 procent in de totale militaire uitgaven in 2024 stuwde de geschatte wereldwijde uitgaven naar het hoogste niveau dat ooit door SIPRI werd geregistreerd.

De enorme bewapening is passend bij het oude adagium dat brute kracht de wereld weer lijkt te regeren. ‘Might makes right´, zoals dit genoemd wordt in de concept note van het congres Security Reimagined 2026 ICAN Women, Peace, and Security (WPS) Forum dat volgende week in het Vredespaleis plaatsvindt. Het evenement brengt volgens de organisatie “de expertise van ‘women peacebuilders’ bijeen die wapenstilstanden hebben onderhandeld, rekrutering door extremistische groepen hebben voorkomen en maatschappelijke relaties na gewelddadigheden weer hebben opgebouwd. Van de locoburgemeester van Bethlehem die les geeft in vredige methodes voor conflictoplossing in het door oorlog verwoeste Palestina, tot de gevluchte moeder die de vrouwenbeweging in bezet Oost-Oekraïne leidt. Het doel is om effectieve vredesprocessen weer op de wereldwijde politieke agenda te zetten in een tijd die gekenmerkt wordt door bewapening en oorlog.” Deze dappere vredesvrouwen verdienen het om gehoord te worden en een stem te krijgen in vredesprocessen. Laten we de zachte krachten voor vrede wereldwijd versterken.

Ook onze premier Jetten was moedig in zijn eerste toespraak bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties waarin hij het heeft opgenomen voor het Internationaal Strafhof in Den Haag. Hij heeft zijn stem laten horen voor het internationaal recht, ook al is Nederland een relatief klein land in vergelijking met het land dat het Internationale Strafhof wil afbreken.

De Wet op de Defensiegereedheid moet defensie meer armslag geven om zich in Nederland voor te bereiden op oorlog. De harde waarheid is volgens minister Yesilgöz, dat “Poetin niet onder de indruk is van een natuurpark. We zien wat er gebeurt in Oekraïne en we willen dat onze mensen paraat kunnen staan voor uw en mijn veiligheid,” zei de minister van Defensie.

De harde waarheid is ook dat het klimaat en de natuur gewoon hun eigen gang gaan. Dat lieten de vele bosbranden wereldwijd en de overstromingen in Nepal deze zomer zien. Een oefening van defensie in april dit jaar, zorgde voor een natuurbrand bij militaire oefenterrein ’t Harde. Mijn boodschap aan wereldleiders is: “Don’t wage war on a burning planet”.

Peace SOS is een dankbare ondersteuner van het Nationaal Vredesprotest, en wij zien de vredesdemonstratie als oproep aan president Poetin en alle andere wereldleiders om oorlogen te beëindigen en om nieuwe oorlogen te voorkomen. Als een oproep voor vrede in een steeds hardere wereld die geteisterd wordt door oorlogen en de klimaatcrisis. Met onder andere 35.000 doden door de hitte in Europa, vele bosbranden en droogte, heeft deze zomer ons laten zien dat de klimaatcrisis zich nu afspeelt. Ook werd in deze zomer duidelijk door het Open AI en Hugging Face incident dat AI agents niet altijd onder controle zijn te houden. Dit was ook het geval bij de hack van de Australische overheid door AI agents van Open AI.

Dit is de tijd waarin wereldleiders zich dienen te verenigen voor wereldvrede, om samen de klimaatcrisis te bestrijden, wereldhonger te beëindigen en maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat AI niet verder uit de hand loopt. Kortom, het is de hoogste tijd dat we voor elkaar zorgen, voor de meest kwetsbaren en voor de natuur.

Hopelijk komt die er gauw: en wereld waarin alle kinderen kunnen spelen.

Meer over: opinie , pacifisme , vrede